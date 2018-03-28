Нетрадиційні ходи депутатів

Що на першому засіданні 8 сесії Тернопільської облради стане «гаряче» — можна було здогадатися ще на підході до «білого дому». За кілька десятків метрів від нього люди з плакатами безупинно крокували туди-сюди через пішохідний перехід. Це — «порівняно законний» спосіб перекрити рух транспорту й таким чином привернути увагу до того, що болить. Просто так стати на дорозі — притягнуть до відповідальності. Але жоден закон не регламентує, скільки разів можна переходити дорогу туди й назад і скільки людей можуть це робити водночас. Тож люди, які прагнуть, щоб статус школи мистецтв ім. І. Герети в Тернополі залишився без змін, щоб була збережена унікальність цього закладу, вибрали такий спосіб протесту.

У середині приміщення — і реєстрація тих, хто хотів потрапити на сесію (журналістів пропускали, як завжди, без додаткових заходів перестороги), і металошукач. У сесійній залі було доволі тісно від людей і в одностроях, і в цивільному. Засідання відкрилося Гімном України, потім присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих учасників національно-визвольних змагань, героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули на сході України.

Оскільки звична процедура формування порядку денного займає багато часу, то присутнім у залі довелося б довго чекати на розгляд їхніх питань. Тож голова обради Віктор Овчарук запропонував поки що затвердити одне — про звернення громадських організацій — і тут же розглянути його. З таким порядком роботи депутати погодилися. Представники громадських організацій учасників АТО, волонтерів зачитали звернення з приводу подій, які відбулися 3 березня під Верховною Радою. З болем і гнівом говорили про «зачистку» наметового містечка, про те, як людей, що недавно воювали на Донбасі, спецпризначенці ставили на коліна, кидали на землю. Про безглузді звинувачення та підозри. Працівники поліції щодня бували і в наметах, і біля них, тож ховати там зброю, вибухівку ніхто і не подумав би. Учасник акції протесту біля ВР, який багато років пропрацював у міліції, розповів, що 3 березня кількість правоохоронців і мешканців містечка становила приблизно 40/1. При такій чисельній перевазі спецпризначенці могли просто витіснити протестувальників, не вдаючись до жорстких дій. Та й самого попередження вистачило б. Але, очевидно, у влади мета така була — принизити людей, залякати. У зверненнях (кожна громадська організація представила своє) містяться вимоги ухвалити закон про імпічмент главі держави, скасувати депутатську недоторканність. І більш радикальні: відставка Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, позачергові вибори ВР і президента.

Сесія затвердила ці документи. І тут маємо дещо, можна сказати, нетрадиційне. Практично на кожному засіданні обласна рада приймає політичні звернення. Від себе. А цього разу — проголосувала за звернення громадських організацій. Їх, треба гадати, в цих організаціях уже прийняли. Чи голосування на сесії щось додало? Хтось із депутатів запропонував з усіх цих звернень підготувати одне — від сесії. Але ситуація, що склалася в залі засідань, не сприяла обговоренню. Зачитане чергове звернення — і табло показує результати депутатського волевиявлення. Плюс вигук: «Барна не голосував, ганьба!» (Згодом, коли представники громадських організацій пішли й ситуація в залі стала звичною, Віктор Овчарук зачитав заяви кількох депутатів про те, що вони відкликають свої голоси за одне із звернень, особливо радикальне. В непростій ситуації опинився голова ОДА, він же — депутат обласної ради: критика, в тому числі й нищівна, якої тепер багато лунає на адресу господаря Банкової, б’є рекошетом по всій вертикалі. Але в мужності Степану Барні не відмовиш: він свою позицію виявив одразу).

Депутати перейшли до наступного питання — пов’язаного із школою мистецтв. Після перерви голова облради наголосив, що процедура була витримана — проголосували за повернення до порядку денного й за внесення до нього цього питання. Результати розгляду людей наразі заспокоїли, якщо згодом нічого не «переінакшиться», то перекривати дороги більше не доведеться.

І ще один нетрадиційний хід зробили того дня депутати. За пропозицією голови облради закінчили пленарне засідання тим, з чого воно зазвичай починається: затвердженням порядку денного. «Пройшлися» по кількох найважливіших питаннях, а детальний розгляд та ухвалення рішень перенесли на наступне засідання.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

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