Продам ГАЗ-12 ЗІМ 1955 р., чорного кольору, реставрований, оригінал, у доброму стані.
35 тис. у.о. Торг.
Можливий обмін.
Тел. +38(067)153-60-99.
Продам ГАЗ-12 ЗІМ 1955 р., чорного кольору, реставрований, оригінал, у доброму стані.
35 тис. у.о. Торг.
Можливий обмін.
Тел. +38(067)153-60-99.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Мало хто знає, але серед тернополян були люди, що досягли неймовірних висот по той бік Гринвіча. Однією з таких людей стала Ольга Семака.
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Майже в кожній домівці є домашні улюбленці, і найчастіше це собаки. Люди максимально стараються догодити своїм улюбленцям різними методами: різні корми, які собаки обожнюють; іграшки, з якими вони граються; одяг, щоб взимку вони не мерзли і навіть чобітки спеціальні.