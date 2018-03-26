Продам ГАЗ-12

Майже в кожній домівці є домашні улюбленці, і найчастіше це собаки. Люди максимально стараються догодити своїм улюбленцям різними методами: різні корми, які собаки обожнюють; іграшки, з якими вони граються; одяг, щоб взимку вони не мерзли і навіть чобітки спеціальні.