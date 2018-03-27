Пташиний рай у Чорткові

Уже традиційно на початку весни до Чорткова приїздять жителі зі всієї Західної України, аби показати своїх пернатих та обмінятися досвідом із досвідченими птахівниками-любителями. Тут уже вдесяте пройшла західноукраїнська виставка-ярмарок птахів, організована Чортківською громадською організацією голубоводів, яку очолює Ігор Гаєвський.

Ярмарок зібрав у місті над Серетом понад 600 любителів пернатих, які представили понад шість тисяч птахів різних видів. Тут можна було купити чи продати будь-яку свійську тварину, помилуватися рідкісними породами голубів, гусей, качок, павичів, цесарок, індиків, перепелів, папуг, канарейок та інших. Тільки тут і цього дня бажаючі могли купити пару диких кабанів та навіть коня.

Поспілкувавшись із кількома учасниками ярмарку, зрозуміла, що ці люди не уявляють свого життя без тварин і птахів. У кожного вдома — маленька міні-ферма чи пташник, які вони порають разом із членами сім’ї. Для багатьох із них це прибутковий бізнес. Проте, наголошують мої співрозмовники, ця справа приноситиме прибуток лише тоді, коли її любиш і віддаєш багато часу.

Пан Юрій із Копичинців уже три роки вирощує перепелів. Від пари птахів у власному інкубаторі він виростив 500 особин, за якими доглядає вся родина. На продаж пропонує дієтичні яйця і м’ясо, які нині користуються попитом. Вирощування перепелів — справа нелегка, зізнається чоловік. Птахи потребують збалансованого харчування, ретельного догляду. Треба враховувати ризики, приміром, падіж птиці від хвороб, недотримання температурного режиму в інкубаторі. Але при вмілому підході до діла з нього можна мати зиск.

Зупиняюся біля красивих і граціозних павичів, яких привіз на ярмарок пан Андрій із Дрогобича. Чоловік вісім років займається їх розведенням лише заради краси. На його подвір’ї можна полюбуватися тридцятьма білими, чорнокрилими, індійськими павичами. Цікаво розповідає про особливості догляду за птахами: у самців яскравий хвіст починає рости лише з дворічного віку, і саме стільки часу має пройти, щоб самка знесла перше яйце. Весна — час спарювання в цих птахів. Тож на продаж любитель пропонує неймовірного красеня-самця за 100 доларів. У догляді павичі зовсім невибагливі, треба лише ретельно стежити, щоб у вольєрах було сухо і без протягів. Потребують ці птахи також багато простору. Вони голосно й пронизливо кричать, що подобається не всім, але родина любителя птахів уже звикла до цих звуків.

У Ярослава з Гусятина я побачила великих десятикілограмових мускусних індокачок — дуже популярну породу серед любителів-птахівників. У чоловіка особлива любов до тварин — за освітою він ветлікар, тож уміло доглядає своє пернате стадо. Має в господарстві сірих українських качок, різні породи гусей та кролів.

Уперше мені випала нагода побачити в Чорткові дивовижних китайських шовкових курей, або, як їх ще називають, пухових. У цих маленьких ліліпутиків із чубчиками на головах замість пір’я — пух. Любитель-птахівник привіз цю дивовижу із Коломийщини і запевняє, що це найкраща порода курей серед усіх, які йому доводилося розводити. «Китайці» зовсім не хворіють, невибагливі у догляді, а їхні яйця — дуже смачні й дієтичні. Проте м’ясо специфічне — воно того забарвлення, що й пір’я. Тож, розповідає птахівник, м’ясо може бути синім, червоним або жовтим. У господарстві пана Василя — папуги, канарейки, цесарки, кролики рідкісних порід.

Часто зупинялися відвідувачі виставки біля велетенського півня породи Брама, Холмогорських гусей, вагою десять кілограмів, білих широкогрудих індиків, яких привезли птахівники з містечка Городка, що на Хмельниччині. За красеня півня просили 450 гривень, а за породистого індика треба було віддати тисячу. І знайшлися покупці, які не пошкодували грошей на таку покупку.

Але найголовніші «дійові особи» виставки — голуби. Породисті, кучеряві і навіть вухаті. Іван з Теребовлянщини привіз свою голубину сотню, в якій переважає декоративна порода чеських дутишів. Неймовірно красиві, горді, поставні і навіть, я б сказала, надмірні. Пернаті хоч і мирні, але за пальця дзьобнути можуть досить боляче, бо не дуже полюбляють цікавих чужаків.

Ірина МАДЗІЙ.

На фото авторки: миттєвості ярмарку.