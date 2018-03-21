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21.03.2018 автор:  Вільне Життя

Рятують лелек на Борщівщині

У селі Пищатинцях мешканці долучилися до порятунку лелек від холодів. Про це повідомляють у міській раді Борщева.

Так, люди знесли солому і зерно до місця скупчення птахів, місцеві підприємці та чиновники забезпечили доставку риби.

Місцева влада закликала всіх небайдужих долучитись до цієї справи.

Як відомо, лелеки їдять живу прісноводну рибу або відігріту морожену, миші, жаби або ж інше м’ясо. Окрім того, ці птахи можуть їсти усе, що й свійські: зерно, хліб, варену картоплю та ін.

Підготувала Іванна МУДРА,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото із сайту Борщівської міської ради

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