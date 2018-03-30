Родича знайшли мертвим

Розпивання алкогольних напоїв, суперечка та бійка, що переросла у вбивство — одна з версій, яку розглядають слідчі Тернопільської області. У Підволочиському районі біля підсобних приміщень приватного будинку його мешканці виявили закривавлене тіло родича.

Про загиблого чоловіка на лінію «102» 26 березня близько обіду повідомив житель села Жеребків. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції, експерти судово-медичної експертизи та працівники місцевого відділу поліції.

При попередньому огляді тіла загиблого оперативники виявили ушкодження голови. У ході розслідування з’ясувалося, що до загибелі чоловіка причетний співмешканець його рідної сестри.

У скоєному він зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. Підозрюваний розповів, що під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Свідком усього була сестра загиблого. Жінка каже, що брат вдарив її в обличчя, а цивільний чоловік заступився та штовхнув кривдника. Останній впав і, вдарившись об чавунну батарею, розбив голову, проте свідомості не втрачав. Рану родичка обробила антисептиком, і тріо продовжило випивати.

Ночувати брат відмовився та пішов додому. Вранці його тіло господарі виявили біля будинку і вирішили занести до середини, викликавши медиків та поліцію. Поруч лежала і сокира.

Від чого і як помер чоловік, встановить судово-медична експертиза. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ — умисне вбивство. Триває слідство.

Олег ВЕГЕРУК.

Фото з вільних джерел