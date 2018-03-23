Серед переможців — педагоги

Освітній проект «На Урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни.

Щоб взяти участь у конкурсі, учителям потрібно було викласти власні профільні розробки, що стосуються тієї чи іншої шкільної дисципліни.

Цього разу в конкурсі взяли участь 2341 педагог. Вони подали 6625 авторських розробок. Загалом у конкурсі 138 переможців. Визнання отримали педагоги з 1023 освітніх закладів з усієї України. Приємно, що серед переможців — п’ять учителів з Чортківщини.

Отже, найкращими було визнано розробки Ольги Нефьодової (номінація «Економіка»), Світлани Візнюк («Педагогіка»), Івана Бахура («Технології») — педагогів ДНЗ «Чортківське вище професійне училище», а також Світлани Дячок («Зарубіжна література») та Антоніни Довгань («Французька мова») — учительок Колиндянської ЗОШ І—ІІІ ступенів.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото з вільних джерел