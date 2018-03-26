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26.03.2018 автор:  Вільне Життя

Тернопільщина співпрацюватиме з діаспорою 13 країн світу

Світовий конгрес українських молодіжних організацій підписав угоду про співпрацю з Тернопільським облдержадміністрацією та обласною радою. Про це повідомляє прес-служба ТОДА.

Угодою передбачено виконання низки спільних молодіжних ініціатив між Тернопільщиною та конгресом, серед яких пріоритетом стане оздоровлення дітей учасників АТО, сприяння в розвитку економічного, соціально-культурного та освітнього співробітництва.

Молодіжні лідери української діаспори перебуватимуть на Тернопільщині упродовж тижня. Наразі відбувся тренінговий проект «Молодіжний лідер СКУМО», який був покликаний посприяти в організації підготовки майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори.

Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,

студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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