Тернопільщина співпрацюватиме з діаспорою 13 країн світу

Світовий конгрес українських молодіжних організацій підписав угоду про співпрацю з Тернопільським облдержадміністрацією та обласною радою. Про це повідомляє прес-служба ТОДА.
Угодою передбачено виконання низки спільних молодіжних ініціатив між Тернопільщиною та конгресом, серед яких пріоритетом стане оздоровлення дітей учасників АТО, сприяння в розвитку економічного, соціально-культурного та освітнього співробітництва.
Молодіжні лідери української діаспори перебуватимуть на Тернопільщині упродовж тижня. Наразі відбувся тренінговий проект «Молодіжний лідер СКУМО», який був покликаний посприяти в організації підготовки майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори.
Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,
студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.
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