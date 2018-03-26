Тернопільщина співпрацюватиме з діаспорою 13 країн світу

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЧАСТО СТРАЖДАЮТЬ ВІД САМОТНОСТІ Й НЕ МАЮТЬ ПОВНОЦІННОГО ДИТИНСТВА. БІЛЬШІСТЬ ПРОБЛЕМ ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ТАКІ ХЛОПЧИКИ І ДІВЧАТКА МАЙЖЕ НЕ СПІЛКУЮТЬСЯ ЗІ ЗДОРОВИМИ РОВЕСНИКАМИ — ВОНИ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ АБО Ж У СПЕЦІНТЕРНАТАХ, ВІДМЕЖОВАНІ ВІД РЕШТИ СВІТУ. НЕ ДИВНО, ЩО, ПОБАЧИВШИ ТАКУ ДИТИНУ НА ВУЛИЦІ, ОДНОЛІТКИ ТИКАЮТЬ НА […]