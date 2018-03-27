Тернополяни проти санітарної обрізки дерев

У Тернополі люди виступили проти санітарної обрізки дерев. За відповідну петицію на сайті міської ради уже збирають голоси.

«Заборонити так звану „омолоджувальну” або „санітарну” обрізку дерев „під стовб”. Ця обрізка калічить дерева, вони вже ніколи не будуть повноцінно розвиватись, а значна частина їх просто загине», – написала у тексті петиції Віра Чупрова.

Жінка зазначила, що таким чином не омолоджують дерева в інших, більш розвинених країнах світу.

Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,

студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел