У тернопільському виші відбулася зустріч із автором “Віагри для мера”

Нещодавно в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на факультеті філології та журналістики відбулася зустріч студентів із українським прозаїком, журналістом та науковцем Олексадром Вільчинським.

Письменник поділився історіями написання своїх книг, розповів про творчі застої і труднощі, які зустрічались на його шляху до публікування творів. Відповідаючи на запитання студентів, Олександр Вільчинський зазначив, що часто не він керує сюжетом твору, а навпаки: «Сідаючи за написання, у голові вже є створена історія і її фінал, однак пізніше все змінюється. Той чи інший персонаж вже не може вчинити так, як я хотів раніше, а це означає, що він – живий».

Письменник розповів, що завжди відчуває переживання, коли його детективи читає хтось із родинного кола, особливо – дружина, яка за спеціальністю є філологом: «Коли я бачу, що на сторінках є виправлені розділові знаки – отже, сюжет її не захопив, а коли все навпаки – це означає, що їй так було цікаво читати, що вона навіть не звернула увагу на пунктуаційні помилки».

Насамкінець Олександр Вільчинський поділився планами щодо написання наступної книги, назву для якої він уже придумав – «Убивство на кафедрі». Залишається лише сподіватись, що це все зовсім скоро втілиться на папері і ми зможемо прочитати нову захоплюючу історію.

Вероніка ЧАЙКІВСЬКА,

студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел