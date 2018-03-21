Вільне життя
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21.03.2018 автор:  Вільне Життя

У Тернополі лунали «Навісні пісні»

В рамках туру Україною Тернопіль відвідав харківський поет Артем Полежака. Він репрезентував другу збірку поезій.

«Навісні пісні» – це «Камасутра», «Майн кампф» і кримінально-процесуальний кодекс в одному томику, як описують книгу у видавництві. «Чому «Навісні пісні»? – запитує сам у себе пан Артем, – Бо тексти з першої книжки стали вже піснями, що є в репертуарі Бумбоксу, – сам собі ж відповідає. – Коли в мені народжуються нові рядки, строфи, я їх наспівую».

Віта ЕЛЬБОРБАР,

студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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