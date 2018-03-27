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27.03.2018 автор:  Вільне Життя

У Тернополі з’являться нові бювети

Шість джерел із питною водою мають намір облаштувати в місті упродовж 2018 року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

Бювети, із яких тернополяни матимуть змогу безкоштовно набирати воду, придатну для пиття, з’являться у різних частинах міста. Впродовж цього року заплановано спорудити по одному в таких місцях:

  • на бульварі Д. Галицького;
  • на бульварі С. Петлюри;
  • у сквері на вул. Б. Лепкого;
  • на бульварі П. Куліша;
  • на вул. Валовій;
  • на вул. Лучаківського.

Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,

студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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