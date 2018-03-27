В Україні шукають неймовірні села

До 30 квітня триває прийом заявок на IIІ Всеукраїнський конкурс “Неймовірні села України”. Оголосив його онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Конкурс проводять за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», компанії «Бейкер Тіллі Україна», Асоціації об’єднаних територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Відбір проходитиме у два етапи.

І етап:

2 березня — 30 квітня — прийом заявок (заявку може надіслати кожен охочий);

1 травня — 6 травня — відбір 20-ти найкращих заявок (редакція AgroPortal.ua обирає 20-ку кращих заявок за допомогою оцінювальної шкали.

ІІ етап:

07 травня — 20 травня — 20-ка сіл надсилає свої бізнес-плани до редакції видання (редакція AgroPortal.ua надає можливість 20 селам, що пройшли у ІІ етап конкурсу, написати бізнес-план, який сприятиме розвитку їхнього села);

21 травня — 03 червня — відбір 10-ти найкращих бізнес-планів (члени Експертної ради (див. «Склад Експертної ради») визначать 10 сіл-фіналістів);

04 червня — 15 липня — «Неймовірний сільський автопробіг» по 10 селах-фіналістах (журналісти AgroPortal.ua відвідають кожне з 10 сіл);

16 липня — 16 серпня — на сайті AgroPortal.ua буде проходити онлайн-голосування. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член Експертної ради (див. «Склад Експертної ради») виставить оцінки селам-конкурсантам;

17 — 23 серпня — організатор зведе всі оцінки воєдино;

24 серпня на сайті AgroPortal.ua буде оголошено переможців, дату і місце нагородження.

При підрахунку результатів голоси онлайн-голосування та оцінки експертної ради будуть зведені до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта від онлайн-голосування — 50, експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.

Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,

студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел