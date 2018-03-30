Внутрішній годинник нашого організму

Сьогодні багато розмов про перехід на літній час і вплив цього явища на наше здоров’я. Лікарі стверджують, що в нашому організмі є внутрішній біологічний годинник, який не дуже залежить від нас і зупиняється тільки після нашої смерті.

Час народження і смерті. За статистичними даними, найбільше дітей народжується від опівночі до 4-ї ранку. Інфаркти теж найчастіше стаються близько 4-ї години.

Час сліпоти. Близько 2-ї години ночі найнижча гострота зору. Це варто враховувати автомобілістам.

Час млявості. В період між 4.00 та 5.00 в людей найнижчий артеріальний тиск.

Час кохання. Із 8-ї по 9-ту ранку виділяється найбільша кількість статевих гормонів.

Час знеболювання. У період між 9.00 та 10.00 у людей найнижча больова чутливість. Тому найкраще лікувати зуби саме в цей час.

Період творчості. Із 10.00 по 12.00 в нас найактивніше працює права півкуля головного мозку, що відповідає за творчі та абстрактні образи.

Час для фізкультури. В період між 12.00 та 13.30 наші м’язи здатні на найбільшу віддачу. Тоді можна сміливо займатися фізичними вправами.

Час травлення. Із 12.30 по 13.30 наш організм виробляє максимальну кількість шлункового соку. Недарма це час обіду.

Час приймання алкоголю. В період з 18.00 до 20.00 печінка людини найефективніше розщеплює алкоголь.

Про стан нашого організму сигналізують перерви сну. Якщо людина прокидається з 1.00 по 3.00, то має проблеми з печінкою. Злоба, відчуття провини теж заважають спати в цей час. Треба зменшити споживання алкоголю і переглянути раціон харчування.

Якщо ви прокидаєтесь із 3.00 по 5.00, то це ознака депресії. Варто перейти на здорове харчування та якомога більше бути на свіжому повітрі.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел