Як вберегти оселю від злодіїв

Поліціянти розповіли краянам, як не стати жертвами квартирних злодіїв. Адже, на жаль, пограбування осель — не рідкість. Торік в області зареєстровано 276 таких злочинів, 100 з них розкрито.

За словами заступника начальника управління карного розшуку головного управління Національної поліції в області Михайла Шмиглика, зловмисники бувають двох категорій — аматори та професіонали. Перші обирають легку здобич: квартири з простенькими дверима, оселі на першому поверсі без грат. Виносять із чужих помешкань золото, гроші, негабаритну техніку.

Професіонали ж працюють групами по двоє-троє осіб і підходять до справи продумано, виважено. Вони ретельно обирають майбутніх жертв, вивчають їхній розпорядок дня, провіряють кореспонденцію в поштових скриньках, аналізуючи, чи часто господарі бувають удома, «продзвонюють» чужі оселі. Інколи хтось із зловмисників може зібрати потрібну інформацію, прикинувшись людиною, що, наприклад, проводить якесь соцопитування. І невинне запитання до необачних мешканців під’їзду «А де ж ваші сусіди з квартири праворуч?» може підштовхнути крадіїв до протиправного.

До речі, часто зловмисники такого профілю — «гастролери» з інших міст України чи Грузії.

Як уберегтися від проникнення злодіїв у квартиру? Михайло Шмиглик і його колега-правоохоронець, завідувач сектору трасологічних видів досліджень Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Доленга насамперед радять убезпечити оселю надійними дверима та замками.

Обирайте металеві двері з листового заліза завтовшки не менше ніж 3—4 мм. Вони повинні щільно прилягати до дверної коробки, а також відчинятися назовні, щоб не було змоги їх вибити. Якщо є така можливість, установіть подвійні двері або ж тамбурні, на кілька квартир. Завдяки цьому крадії згаять час, а зайва метушня приверне увагу сторонніх. Слід подбати й про те, аби вхідні двері не були розцяцькованими, наприклад, вкриті позолотою, бо так вони лише привертають увагу зловмисників.

Краще, коли при вході до квартири ви встановите кілька замків. Бажано — два типи: один сувальдний, а інший — циліндровий механізм. Варто купувати ті замки, які належать до 3—4 класів секретності.

Слід убезпечити і вікна. Краянам, які проживають на першому поверсі, поліціянти пропонують встановити грати. Правда, одне вікно на непередбачуваний випадок, наприклад, пожежі, повинне бути на розсувних решітках. Надзвичайно легкою перешкодою для злодія є металопластикові вікна, тому, аби вберегтися від крадіжок, придбайте на них захисну фурнітуру від зламу. Якщо злочинець побачить, що квартира добре захищена, це збільшить шанси, що він не візьметься її грабувати.

А ось на запитання про те, де найкраще сховати гроші, у правоохоронців відповіді немає. Кажуть, якщо зловмисники впевнилися, що родина — не з бідних, їздить на дорогому авто, то помешкання без здобичі не покинуть. Тому краще зберігати гроші та коштовності в банку.

Ще одним надійним варіантом захистити оселю від непроханих гостей заступник начальника управління — начальник відділу фізичної охорони управління поліції охорони в області Олексій Дзюра вважає встановлення системи відеоспостереження, а також охоронної, тривожної, пожежної сигналізації. Ці та увесь комплекс охоронних послуг надає вищезазначене управління поліції охорони в області. По 17 березня, зазначає Олексій Дзюра, триватиме всеукраїнська акція «Квартира під охорону». Вона передбачає 50 відсоткову знижку на монтажні послуги при встановленні сигналізації. Учасникам бойових дій та членам їхніх сімей це обійдеться ще дешевше, вони зекономлять до 75%.

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