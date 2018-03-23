Юність і краса — як спалах феєрверка

Щороку, а це буває навесні, тернопільці обирають найвродливішу дівчину свого міста. Найвродливішу — це, звичайно, дещо умовно, бо скільки їх, невиявлених красунь, із різних причин не зголошуються взяти участь у публічних змагах. Якби, говорячи гіпотетично, у членів журі та організаторів конкурсу була можливість самим перезнайомитися зі всіма тернопільськими дівчатами, уявляєте, скільки тендітних і привабливих вони б вивели на подіум. Одначе усе відбувається по-іншому: охочі проходять кастинг, цебто попередній відбір, а там визначають певну кількість найперспективніших. Цьогоріч їх було тринадцять, дідькова, як кажуть, дюжина. У підготовці конкурсу беруть участь багато фахівців. Сукні, зачіски, візаж — усе мусить бути на високому рівні. Найбільше турбот дістається хореографу Ніно, яка щороку працює з красунями. Майже два місяці вона втілює в кожну її сценічний образ, водночас монтує з них єдиний колективний організм, де все, кожен рух, злагоджено, чітко, в унісон.

Організатори конкурсу нині старалися знайти таких учасниць, які ще не мають досвіду в подібних змаганнях, новачків. П’ять разів у різних іпостасях з’являлися на сцені обласного драмтеатру юні красуні. Перше дефіле вони провели разом із музикантами військового оркестру — пропливли, як пави, між рядами хлопців з басами та сурмами. Були український стрій, короткі сукні, одяг зі шкіри, пляжний «прикид» і вечірнє вбрання. Не навантажували номінанток цього разу демонстрацією своїх інтелектуальних, ділових, художніх здібностей. Просто запропонували їм гумористичний конкурс скоромовки, типу «Петро Петрович Перепелович спіймав птичку перепеличку, посипав пшонця по колінця, птичка поїла, пурх — полетіла»…

Між номінаціями публіку розважали майстри і аматори сцени, художні колективи. Титул найвродливішої, «Міс Тернопіль-2018» журі присудило Неонілі Бурмас. Першою віце-міс стала Лілія Дмирик, другою — Людмила Туницька. Під час антракту глядачі вибирали свою красуню, опускаючи в скриньку водночас і гроші, які підуть на потреби дітей з обмеженими можливостями. Титул «Міс глядацьких симпатій» здобула Христина Олійник. Звання «Міс Інтернет» дісталося Олександрі Руміній.

Яскраве шоу надовго запам’ятається і учасницям конкурсу краси, і глядачам. А надто регіональному представнику Національного комітету «Міс Україна» Володимирові Заверусі, його дружині Ользі і всім членам команди організаторів. Їм довелося добряче потрудитися.

На фото вгорі: під час конкурсу; внизу — минулорічна «Міс Тернопіль» Олена СМАКОУС пов’язує стрічки переможцям у номінаціях; ліворуч — «Міс Тернопіль-2018» Неоніла БУРМАС.

Фоторепортаж В. БУРМИ.