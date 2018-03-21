Заробітчани передали 10 мільярдів доларів в Україну

Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 рр. Перегляд пов’язаний з появою нових даних, які підтвердили в міграційних потоках українських працівників за останні три роки.

Як повідомляє прес-служба НБУ, у відомстві перерахували квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено:

у 2015 році – на 1.8 млрд дол. США до 7.0 млрд дол. США,

у 2016 році – на 2.1 млрд дол. США до 7.5 млрд дол. США,

у 2017 році – на 2.0 млрд дол. США до 9.3 млрд дол. США.

Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:

у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0.2% ВВП до профіциту у розмірі 1.8% ВВП,

у 2016 році – розмір дефіциту з 3.7% ВВП до 1.4% ВВП,

у 2017 році – розмір дефіциту з 3.5% ВВП до 1.6% ВВП.

Підготувала Іванна МУДРА,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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