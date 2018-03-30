Збереження депутатської енергії

Схоже на те, що пленарні засідання сесій будуть проходити по-новому. А саме: з людьми в камуфляжі на трибуні. Під час минулого засідання представники громадських організацій учасників АТО прийшли в зал із політичними питаннями. Після розправи над учасниками мирної акції в Києві зачитали (а депутати проголосували) відразу кілька звернень з вимогами до найвищих органів влади. Тепер під контролем громадської організації — два, так би мовити, місцеві питання, зокрема клопоти викладачів, батьків та учнів школи мистецтв імені І. Герети. Проблем в області дуже багато, тож учасники АТО, раз вони визначили для себе таке поле діяльності, очевидно, «допомагатимуть» депутатам на кожному пленарному засіданні. А роблять вони це вельми рішуче. Трибуну займають ще до того, як голова відкриє засідання.

Як у Верховній Раді, як і в усіх місцевих, у нашій — Гімн України звучить під час відкриття сесії. Та цього разу звучав він і під час буденного, робочого засідання, оскільки дуже наполегливою була пропозиція гостей. Цього разу людей у формі зібралося в рази менше, тож голова обласної ради Віктор Овчарук намагався дещо їм пояснити. Зокрема, те, що українське законодавство та регламент сесії визначають порядок її проведення і його треба дотримуватися. Начальник управління освіти і науки Ольга Хома сказала: її чоловік — теж учасник АТО, але від нього ніхто не чув ніякої вимоги. Зауваження відчутного результату не дали, сторони, як мовиться, залишилися кожна при своїй думці.

У тому, що в конфлікт втрутилася громадська організація, є і «заслуга» обласної ради. Їй при вирішенні наболілих питань варто б максимально враховувати думку людей. Серед шляхів вирішення конфлікту навколо школи мистецтв влада запропонувала такий: об’єднати цей заклад зі Струсівською школою-інтернатом. У Тернополі викладачі, батьки категорично заперечили. А на сесії з’ясувалося, що і в Струсові цього об’єднання не хочуть. То що виходить: облрада готова вчинити наперекір усім? Тоді не дуже то й дивно, що на трибуну виходять люди в камуфляжі.

Урешті-решт депутати проголосували за інше рішення: реорганізувати обласну експериментальну школу мистецтв, об’єднавши її з Тернопільською ЗОШ №21. Результатом стане спеціалізована комплексна школа мистецтв імені І. Герети вже міської ради. При цьому статус, специфіка та навчальні плани збережуться. Приміщення школи мистецтв залишиться в обласній комунальній власності, але буде використовуватися для потреб школи. Протестувальників і це рішення не втішило, вони залишили зал після обіцянки, що все детально їм роз’яснять галузеві керівники. Чи можна проблему вважати розв’язаною — це, очевидно, з’ясується на наступному пленарному засіданні.

Того дня депутати розглянули ще низку питань. Зокрема, внесли зміни до програми «Ветеран» та програми антитерористичних заходів в області на нинішній рік. Ухвалили рішення з актуальних питань, що стосуються діяльності аптек. При цьому прозвучала важлива пропозиція Олександра Башти («Свобода»): в комунальних лікарнях повинні працювати тільки комунальні аптеки. Коли вона стане реальністю, пацієнтам буде дешевше лікуватися.

При розгляді першого, найбільш наболілого питання засідання двічі переривали, щоб керівники фракцій могли порадитися між собою. У зв’язку з цим від перерви на обід депутати добровільно відмовилися та продовжували роботу. Але задовго до сімнадцятої години, коли директор департаменту економічного розвитку ОДА Галина Воляник інформувала про виконання галузевої програми за минулий рік, а її слова підтверджували яскраві слайди, зал почав порожніти. Заклики голови не дали бажаного результату, табло висвітило, що сесія через малу кількість депутатів неповноважна. І Віктор Овчарук змушений був її закрити, попросивши перед тим пробачення в Галини Воляник.

Очевидно, існує ще не відкритий ученими закон збереження депутатської енергії. Ту її кількість, яку депутати витратили посередині робочого дня, самовіддано відмовившись від обіду, вони компенсовують під вечір, завершивши роботу достроково.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

Фото з вільних джерел