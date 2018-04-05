ХТО БУДУЄ КРАЇНУ? На думку професора кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка Наталії Черниш, проблема українців ще й у тому, що за роки репресій, Голодомору відбувалася генетична селекція. «Герої гинули, виживали пристосуванці. Це навіть не генетична, а історична селекція. Вона призвела до того, що люди лицарсько-козацького типу винищувалися. Відтак вижили найгірші. Тепер країну будують кращі з гірших», — стверджує науковець.

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БАГАТІ БАГАТШАЮТЬ. Попри кризу в Україні, семеро товстосумів потрапили до рейтингу мільярдерів, за версією американського журналу «Форбс». Першість традиційно утримує Р. Ахметов — він на 344-й позиції зі статками 5,5 мільярда доларів. За ним — власник залізорудної компанії Ferrexpo К. Жеваго (1,6 мільярда доларів), агромагнат О. Косюк (1,5 мільярда), телевізійник В. Пінчук (1,4 мільярда), екс-власники «Приватбанку» Г. Боголюбов (1,2 мільярда) та І. Коломойський (один мільярд) і нардеп В. Новинський (один мільярд доларів). Президент П. Порошенко до рейтингу не потрапив, у нього, єдиного з усіх, хто очолював Україну, статки за час керування державою поменшали.

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«ПОПУЛІСТИ — ЦЕ СВІТОВИЙ ТРЕНД, — стверджує британський і канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Ігор Кузьо. — Популіст став президентом Америки. Популярні вони і в Європі. По-перше, вони всі нарцисти, по-друге, брехливі, щоправда, самі вірять у цю брехню. Путін, Трамп, Тимошенко, Ляшко не знають, що вони брешуть. Вважають, що тільки вони знають, як треба керувати. Не готові нікого слухати, їм не потрібно порад. Аналітична агенція VoxCheck наприкінці минулого року робила дослідження, хто з українських політиків найбільше говорив неправду. На першому місці — Юлія Тимошенко, на другому — Вадим Рабінович, на третьому — Юрій Бойко, на четвертому — Олександр Вілкул («Опоблок») і замикає п’ятірку Олег Березюк («Самопоміч»)».

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КОМУ СВІТИТЬ ПРЕЗИДЕНТСТВО? Тарас Кузьо впевнений, що в другому турі наступних президентських виборів буде Тимошенко проти Порошенка. І виборів вона не виграє. «Таких політиків або дуже люблять, або ненавидять. Немає посередині. Ті, що посередині, будуть схильні голосувати за Порошенка», — каже політолог. Росте рейтинг Рабіновича, але навряд чи він сильно виросте. Гриценко, зазначає Т. Кузьо, не має харизми, а в політиці її треба мати. Крім того, в нього не бездоганне минуле. Був міністром оборони, зокрема за прем’єрства Януковича. У цей час майно армії чи не найбільше розкрадалося. Святославові Вакарчуку політолог радить дочекатися виборів 2024 року: нині електорат його ще малий, і навряд чи він вийде у другий тур. Питання і хто буде фінансувати Вакарчука?

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ТІЛЬКИ ФАКТИ. Сто мільярдів гривень українські заробітчани переказали з Польщі на батьківщину за 2017 рік. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. До 300 тисяч українців щорічно прибуватиме на польський ринок праці, прогнозує національний банк сусідньої держави. 80 відсотків українців невдоволені своєю зарплатнею, повідомив експерт із со-ціальних питань Андрій Павловський. Дві третини українців ніколи не були за кордоном, про що свідчить опитування, проведене Research & Branding Group.

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І НЕМА НА ТО РАДИ. Серед більшості кліриків Запорізької єпархії УПЦ (МП) панують проросійські настрої. Людина з іншими поглядами в цьому середовищі не може прижитися. Таку думку висловив запорізький священик Ігор Савва, якого позбавили парафії за те, що молився за українське військо. «У священичому середовищі… можуть сказати в звичайній розмові про «ДНР», «ЛНР» — «наші», а про Порошенка — «карателі». Абсолютно російські формулювання. Це звичайна справа. Тому, коли людина має інший погляд, вона стає ізгоєм у церкві. Так вийшло з отцем Анатолієм (Ревтовим), так вийшло зі мною», — заявив о. Ігор.

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НЕДІЛЯ — ДЛЯ ДУШІ. У Польщі набув чинності закон про обмеження торгівлі в неділю. Ухвалений сеймом він став результатом більш як півторарічних переговорів влади країни та католицької церкви, яка прагне, щоб неділя була в людей для душі і Бога. Впроваджуватиметься закон поступово. Так, цього року торговельними будуть перша і остання неділя місяця. А починаючи з 2020-го торгівля буде заборонена в усі неділі. Крім останніх перед Різдвом і Великоднем — тоді можна буде торгувати до 14.00.

За інформаціями видань «Високий Замок», «Сільські вісті», «Україна молода», «Гордон», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел