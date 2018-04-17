НАШЕ «СЛОВО» В ЛОНДОНІ. У столиці Туманного Альбіону в кінотеатрі Bertha DocHouse 29 квітня відбудеться британська прем’єра українського документального фільму «Будинок «Слово». Єдиний у Британії кінотеатр, який спеціалізується на показі виключно документального кіно, відібрав його у програму тижневого показу. Здійснюватиметься він за підтримки Українського інституту в Лондоні. А розповідає кінострічка про «Розстріляне відродження» 30-х років в Україні сталінською владою.

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З ЦИМ ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ. Депутат від «Опозиційного блоку» Баліцький на телеканалі NEWSONE ніс звичну пропагандистську нісенітницю, що підозріло нагадувала пропаганду «Новоросії»: нібито в його Мелітополі забороняють говорити рідною «мовою», «відібрали пам’ятники», «перейменували вулиці», а ще базікав про «окупацію». Уряд України Баліцький публічно назвав «бридким» і звинуватив українську владу у «вбивствах на Майдані». «Ну, якщо уряд дозволяє Баліцькому і подібним «януковичам» вести зловмисну антидержавну агітацію, то, мабуть, він заслуговує на таке визначення. «Партія регіонів» (під іншою назвою) переформувалася, перебудувалася, сконцентрувала сили і щодуху йде до політичного реваншу. І це принесе таку ж трагедію, як і повернення до влади (через боязкість і слабкість Ющенка) Януковича 2010 року. А може, і набагато страшнішу трагедію», — зазначає «День».

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ВІД КОГО І КУДИ ПЕРЕХОДЯТЬ. Якщо протягом 2014-2017 років, згідно зі статистичними даними, свою конфесійну належність змінили 30 протестантських громад, то у православних ця цифра дорівнює 153. Найбільше переходів з УАПЦ до УПЦ КП — 100 громад. Московський патріархат на користь Київського покинули 39 громад і ще дві вирішили приєднатися до УАПЦ. Про це розповів Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкульту. Однак, за його словами, це ще не повна статистика. Так, у 2015-2016 роках зафіксовано близько 30-ти громад, що виходили з УПЦ (МП) і реєстрували нову релігійну організацію. Тож тих 30 випадків теж треба мати на увазі.

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ЩОСЬ НЕ СТИКУЄТЬСЯ. У мережі з’явився ролик, на якому Надія Савченко знімає вишиванку й одягає камуфляж, заявляючи, що вона вже вирішила і знає, що робити. «Прийде час — і я стану кандидатом у президенти України. Але ваша підтримка потрібна мені вже зараз», — заявляє Савченко в ролику. Його поява викликала дискусії в експертному середовищі. «Тільки посадили, а ролик до виборів уже готовий. Скоро будуть борди. І все це Надя готувала разом з державним переворотом. От скажіть, друзі, людині, яка збиралася висадити в повітря Раду і вчинити переворот, для чого вибори? Для чого кандидатський ролик людині, яка готова була загинути під час теракту?» — дивується журналіст Сергій Руденко.

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ТРАГЕДІЯ В КЕМЕРОВІ: ДУМКА НИЗІВ… «Реакція на те, що сталося в «Зимовій вишні» — нестерпний біль і спустошливий відчай. А ще ненависть і відраза. До себе за власне безсилля. І до того безликого і безглуздого, що в Росії називається владою. Влада — це співробітники МНС, що допустили до експлуатації торговельний центр, до якого близько не можна було підпускати людей. Це і співробітники, які відключили сигналізацію і заблокували пожежні виходи. Це ті, хто завбачливо зачинив дітей у кінозалі і пішов у своїх справах, а сьогодні живе, знаючи, що діти живцем згоріли з їхньої милості. Влада — це Тулєєв, який вибачався особисто перед Путіним, а батьків загиблих назвав «бузотьорами». Це тулєєвський заступник, що кинув в обличчя людині, яка втратила цього дня всю сім’ю, що він піариться на крові. Влада — це державні телеканали, які левову частку ефірного часу приділяли тріумфу Путіна, а про трагедію в Кемерові або взагалі мовчали, або ставили крихіт–ний сюжет наприкінці випуску підсумкової програми», — пише в українському «Дні» московський публіцист Ігор Яковенко.

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…І ПОГЛЯД ВЕРХІВ. Натомість російське телебачення і російські владці називають інші причини трагедії в Кемерові. Винні у ній, виявляється… блогери, які писали про те, що жертв трагедії було не 64, а більше, кілька сотень. «Ці блогери — і є головні покидьки і мерзота», — заявляв у телеефірі «політолог» Міхеєв. А мотиви — «це помста за вибори Путіна», — додав він. Про те, що кемеровська трагедія спеціально задумана проти Путіна, повідомила і сенаторка Олена Мізуліна. «Саме він — головний потерпілий. Я хотіла б висловити співчуття і підтримку нашому лідерові Володимиру Володимировичу Путіну. Для нього це удар у спину, це страшне потрясіння. Тому що те, що він робить сьогодні для Росії — неймовірні речі… І раптом — так, бездарно, за його спиною… Він у нас духовний воїн, сильний. Але йому теж наша підтримка потрібна», — заявила сенаторка.

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Є І ТАКИЙ ДЕНЬ. Напередодні Великодня, п’ятого квітня, світ відзначив Міжнародний день супу. Це щоденна перша страва і важливий елемент раціону харчування. Свято запровадили, аби підкреслити важливість супу для здоров’я людини. У світовій кулінарії є приблизно 150 типів супів, які діляться на більш ніж тисячу видів, при цьому кожен вид має свої варіанти.

За інформаціями видань «День», RISU, «Україна молода», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел