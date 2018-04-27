МИ НЕ АНТИСЕМІТИ. Американський центр Pew Research Center провів опитування у 18 країнах Центральної та Східної Європи щодо сприйняття населенням євреїв. Найвищий рівень антисемітизму зафіксований у Вірменії (32% не бажали б прийняти їх у свою державу, громаду чи сім’ю), Литві (23%), Румунії (22%), Чехії (19%) та Польщі (18%). А ось Україна виявилась найтерпимішою — у нас негативно налаштованих стосовно євреїв, вважають у PRC, лише п’ять відсотків опитаних. Після нас ідуть Болгарія, балканські країни та Латвія.

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ПЕРСПЕКТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ. За даними посла Індії Маноджа Кумара Бхарті, ця країна стала п’ятою за обсягом імпорту товарів з України і другою, в торгівлі з якою наша держава має позитивне сальдо. Зокрема, індуси купили найбільше нашої соняшникової олії. Обсяг торгівлі між обома країнами зріс торік на 18,8% — до 2,8 мільярда доларів. Окрім того, серед іноземних студентів, котрі навчаються в Україні, найбільше саме індусів — понад 10,8 тисячі осіб (на 80% більше, ніж у 2015-му). Кожен із них щороку витрачає в Україні на здобуття освіти близько п’яти тисяч доларів.

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ЧОГО БОЇТЬСЯ РОСІЯ? Ось що сказав про це в інтерв’ю Бі-Бі-Сі екс-президент України Віктор Ющенко: «Чотири роки тому Росія анексувала Крим і завела своїх солдатів. У жодній країні Європи жоден президент слова не сказав на захист України. Жоден дипломат не був виставлений за двері через окупаційну російську політику. Кримська авантюра вдалася Росії дуже дешево, і це підігріло до наступного кроку — а чому б не провести анексію ще дев’яти областей України? Але об цей план зламалися зуби, бо на захист України стало молоде покоління, по суті, весь Майдан у кросівках та куртках пішов на фронт. Путінська політика боїться одного, щоб проти неї не виступали солідарно десятки країн. Чому… висилка російських дипломатів так вразила Росію? Не тому, що є фізична шкода, а тому, що це морально девальвує перед усім світом те, що робить Путін та його оточення».

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А ТИМ ЧАСОМ… «Росія має валовий продукт менше Нідерландів, — зазначає В. Ющенко. — Росія економічно слабка, але її фінансова жила базована на нафті та газі. 82% нафти та газу Росії продається в Європу. У європейському балансі поставки Росії становлять 30%. У мене питання до пересічного європейця: чи відчувають вони, що кожна тонна російської нафти є джерелом фінансування путінської політики та воєн?»

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КОЛИ ПРИХОДИТЬ ПРОЗРІННЯ. У Волинській православній богословській академії УПЦ Київського патріархату навчається студент із Росії кубанець Ілля Бобилєв. Хлопець приїхав до України, коли вже четвертий рік тривала російсько-українська війна, за півроку вивчив українську мову та полюбив «столицю» Волині — Луцьк. Батьки за нього усе ще переживають, але вже менше, ніж тоді, коли він тільки-но зібрався в Україну. Першокурсник богословської академії каже, що спочатку теж мав «маленький страх», навіяний телевізором. Але коли почув історію, що в Львові їдять дітей з яєчнею, йому стало смішно. Зрозумів, що такого бути не може, з 2015-го перестав дивитися телевізор і в Україну вже їхав без страху.

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КРИМІНАЛЬНИЙ БЕЗВІЗ. 28 березня виповнився рік, як безвіз отримала Грузія. Але свята з цього приводу не вийшло, бо в Європі залунали заклики призупинити його. А причина в тому, що грузинські туристи стали масово просити притулку. Зокрема, в Німеччині кількість охочих його отримати зросла учетверо. Як пише європейська преса: ці люди прекрасно розуміють, що їхнє прохання про надання притулку відхилять. Але час, який потрібен властям, щоб такі прохання розглянути, вони використовують для кримінальних злочинів, водночас отримуючи від німецької держави допомогу. Німецьке телебачення рясніє сюжетами про злодіїв із Грузії, які «бомблять» помешкання добропорядних бюргерів. Із трьох тисяч грузинів, яким уже відмовили в наданні притулку, на батьківщину відіслали лише близько 600.

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УКРАЇНА — НЕ ГРУЗІЯ. Річницю безвізового режиму з країнами Шенгенської зони Україна відзначатиме лише в червні. На щастя, український безвіз у контексті погіршення кримінальної ситуації в ЄС не «звучить». Не чути з Європи тривожних новин про те, що ось-ось приїде український сантехнік-зварник-водій і відбере у місцевого зарплату… Українці, без сумніву, використовують безвіз для пошуку роботи в Європі (можна приїхати в країну, знайти роботу, взяти запрошення і, повернувшись в Україну, одержати робочу візу). Але негативного впливу на рівень безробіття в ЄС така активність не має. За даними Євростату, безробітних нині у 28 країнах ЄС — близько семи відсотків, найменше за останні 10 років. У Німеччині безробіття взагалі усього 3,5%. Тож український безвіз для європейського ринку праці зовсім не проблема.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Україна молода», «Голос православ’я», «Високий Замок», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел