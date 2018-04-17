Мій чоловік півтора року офіційно пробув у зоні проведення АТО. Чи має він право отримати землю і куди для цього звертатися?

Ірина ОСТАПЧУК.

Учасники бойових дій та особи прирівняні до них мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва у користування). У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких розмірах: для ведення садівництва — не більше ніж 0,12 га, для ведення особистого селянського господарства — не більше як 2,0 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку в селах — не більше ніж 0,25 га, в селищах — не більше як 0,15 га, у містах — не більше як 0,10 га.

Куди звертатися для отримання земельної ділянки?

Учасникам АТО потрібно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або користування.

Що може бути підставою для відмови?

Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, ухвалених відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі?

Треба звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати такі документи: заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби позитивний висновок експертизи), документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа. Строк розгляду такої заяви — 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.

Чи потрібно реєструвати право на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Мін’юсту?

Так, потрібно. Для цього треба звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мін’юстом, та нотаріуси.

Які документи потрібні: заява встановленої форми, яку формує державний реєстратор, документ, що посвідчує особу, засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання у користування, витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.