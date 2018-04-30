Квітневий Кременець

Погоня в кучугурах Колись зими були як зими — сніжні, морозяні, приходили і відходили у свої строки. Білий Тернопільський став перетворювався на ідеальну арену для сезонного відпочинку. Учні шкіл проводили уроки фізкультури. Зручно — дистанція, вважай, у самому центрі міста. На спортивний інвентар грошей не шкодували. Та головне, був зверху осавула з нагаєм, як на […]