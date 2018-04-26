На старті модної весни — «Альтернатива»

Уже втретє модна тернопільська весна стартувала конкурсом колекцій молодих дизайнерів одягу «Альтернатива», що цьогоріч уперше відбувся в торгово-розважальному центрі «Подоляни». Організовують конкурс Галицький коледж ім. В. Чорновола й Тернопільська міська рада.

Дизайнери дев’яти навчальних закладів із Тернополя, Києва, Львова, Чернівців та Калинівки Вінницької області продемонстрували понад тридцять колекцій у чотирьох номінаціях: Folk, Pro-art, Pret-a-porte й De Luxe.

Журі на чолі з головою — тернопільською дизайнеркою одягу, учасницею Fashion Week Fashion Days у країнах Європи та США Лідією Яніцькою оцінювало колекції за художньою виразністю та оригінальністю, новизною, композиційною цілісністю і відповідністю до номінації, назви, музичного оформлення.

Найвищу нагороду — Гран-прі — виборола цьогоріч колекція «На дві душі» студентів четвертого курсу Чернівецького коледжу дизайну та економіки. За словами Лідії Яніцької, їм вдалося сформувати завершений образ, вдало поєднати в чоловічих і жіночих костюмах кольори, тони, конструктивний крій. І музичний супровід, і дефіле парами якнайповніше засвідчили відповідність до стилю та назви.

Найкращою в номінації Folk стала колекція «Згарди» студентів гуртка «Театр моди» Галицького коледжу ім. В. Чорновола. Вона була, як на мене, однією з найяскравіших, адже вражала поєднанням сучасних фасонів суконь із мотивами козацького українського бароко, фрагментами ікон і з найдавнішими гуцульськими прикрасами — хрестами-згардами.

У номінації Pro-art перемогла колекція «Витинанка» модельної студії STYLE Чернівецького вищого професійного училища №3. У ній простий крій заворожував різними техніками витинанок.

Серед колекцій номінації Pret-a-porte найкращою журі визнало «Рок-наречену» Євгенії Мартиневич із Галицького коледжу. У номінації De Luxe перше місце отримала колекція «Пудра шантальєзе» студії STYLE, що вражала поєднанням шовку, мережив, оздоб ручної роботи.

Глядачі ж віддали симпатії колекціям Yesterday’s breakfast і Bianco a Nero — їхні фото можна буде побачити в наступному номері журналу Just One.

Як зазначила Лідія Яніцька, цьогорічний конкурс був організований дуже вдало, адже колекції змогли подивитися не тільки запрошені, а й відвідувачі торгово-розважального центру.

— Більшість колекцій була змістовною, талановито зробленою, декотрим просто не вистачило цілісності, — каже дизайнерка. — Я добре знаю, скільки зусиль, переживань, безсонних ночей за кожною з них. Коли знайомі, котрі не дочекалися церемонії нагородження, дізналися, хто переміг, то цілком погодилися з позицією журі.

Тернопільські молоді дизайнери задоволені підсумками конкурсу, адже вибороли, крім двох перших, іще й друге і третє місця. Успішною для них видалася номінація Pro-art. Другими в ній стали студентки Галицького коледжу Вікторія Собчук та Іванна Бабій за колекцію Crazy wings, а третьою — Ніна Дулик зі своєю «Експресією ніжності».

Фото Василя БУРМИ