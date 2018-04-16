На Тернопіллі зник охоронець стратегічного об’єкта

Як повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області, заліщицькі правоохоронці розшукують жителя села Добрівлян Миколу Стельмащука.

У ніч з 14 на 15 квітня він залишив пост під час несення служби з охорони стратегічного об’єкта (залізничного моста, що у райцентрі). Наразі місце перебування чоловіка невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 165-170 см, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий, волосся темно–русе, очі карі.

У зниклого на кисті лівої руки є татуювання у вигляді маркування групи крові (IV), а на правій нозі – слід від опіку.

Микола Стельмащук був одягнений у військову форму типу «Британка».

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліціянти просять телефонувати за номерами у Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-36, 2-11-45, 2-27-81, (096)-269-50-55 або на лінію «102».

Фото ГУНП в Тернопільській області