Не витримали

Громадська рада доброчесності офіційно відмовилася співпрацювати з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). Таким чином, весь цивілізований світ дізнався, що ще одна, широко розрекламована нашою владою реформа судочинства, «блискуче» провалилася.

ВККС почала робити добру міну при поганій грі, намагаючись звинуватити саме Громадську раду доброчесності в гальмуванні реформи. Не знаю, як наші громадяни, а західні партнери, які виділяли кошти під судову реформу, вже заявили, що вірять не чиновникам, а представникам українського громадянського суспільства.

В одній з телепрограм на каналі ZIK співкоординатор Громадської ради доброчесності Віталій Титич пояснив, чому вони так учинили: їм увірвався терпець. Хоч Громадська рада провела величезну роботу з виявлення недоброчесних суддів, члени ВККС їхню думку дуже часто ігнорували. І у Верховний суд України потрапило чимало тих, хто судив у 2014 році майданівців, і тих, хто взагалі не міг пояснити, звідки в них величезні багатства. Зате багато суддів, до яких Громадська рада взагалі не мала претензій, ВККС відмовлялася призначити, ще й брехала, нібито саме їх забракувала Громадська рада доброчесності. Судді йшли до Громадської ради, усвідомлювали, що комісія їх обманула, поверталися назад до ВККС: що ж ви, хлопці, граєте вар’ята? Та їх уже зустрічали не розведеними руками, а дуже прозорим натяком: хочете, мовляв, бути суддями — платіть енну суму. Журналісти-розслідувачі телеканалу «24» оприлюднили й цінник: вартість посади судді, залежно від регіону, щабля на службовій драбині коливається від 25000 до 150000 доларів. Віталій Титич заявив, що громадянське суспільство своїм іменем корупцію у ВККС більше покривати не буде. І з жалем відзначив, що в України через відкат у реформах можуть забрати безвіз.

Мені теж прикро, якщо таке станеться. Але це півбіди. В королівстві Франція також продавалися посади прокурорів та суддів. У результаті під час Великої французької революції на гільйотині відрубали голови 50 тисячам представників правлячого класу (лише найвищого рівня), в тому числі королю. Але нашу владу корупція та мародерство в країні не хвилюють.

Ярослав БОРСУК

м. Підгайці

Фото з вільних джерел