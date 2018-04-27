Поспішайте до Кременця побачити магнолії

Кілька років тому мала щастя потрапити в Кременецький ботанічний сад у час цвітіння магнолій. Їхній білий квіт справив на мене неабияке враження, тому хотілося побачити його ще раз. Але кілька років приїжджала чи то зарано, чи то запізно. Нарешті цього разу потрапила до Кременця вчасно.

І не тільки вчасно, а й дуже вдало. Як розповідає наукова співробітниця відділу дендрології Кременецького ботанічного саду Алла Гордійчук, нинішнє — наймасовіше цвітіння магнолій за останні п’ять років. Пов’язано це із періодикою цвітіння.

— Колекція магнолій Кременецького ботанічного саду досить молода. Найстаршій магнолії кобус більше тридцяти років, — провадить мову далі пані Алла. — Хоча перші магнолії у нас з’явилися в 1810 році, про що свідчить перший каталог ботсаду. Нині у нас росте близько чотирьох десятків магнолій. Це — одинадцять видів, три гібриди та стільки ж декоративних форм. З них квітнуть лише п’ять видів. Серед них найбільше білих, але є білі з рожевим і жовтуваті. А ось рожева упродовж двох років хворіє — ми намагаємося відновити її різними способами.

Уперше магнолія зацвітає на восьмому році. Тривалість цвітіння залежить від погоди й становить від двох до двох із половиною, а трапляється і трьох тижнів. Погодні умови цього року викликали стрімке цвітіння магнолії — швидко відбулась бутонізація, яка тривала впродовж чотирьох днів, замість звичних семи. Частина магнолій відцвіла, але є ще жовта, на якій вже розкрилися поодинокі квіточки, а масове цвітіння попереду.

Варто сказати, що магнолії досить вибагливі й важкі у догляді та розмноженні, вимагають поживного грунту, підживлення і регулярного поливу. Крім того, люблять затінок, а взимку обов’язково застосовуємо мульчування. Зате тривалість їхнього життя досить значна, приміром, у Київському ботанічному саду ім. академіка О. Фоміна ростуть магнолії, яким по 60 і більше років.

Фото авторки