Гречка з діда-прадіда годує українців. Той, хто добре вирощує її, переробляє і продає — має добрі заробітки. В Тернополі найбільше підприємство, що займається зерном гречки — ТОВ «Екор ТЗ».

Прибуткове, можна сказати взірцеве підприємство. Але люди — близько 70 простих тернополян, які заснували це підприємство, — скоро вже сім років, як не бачать чесно зароблених грошей. Тому що директор підприємства Ігор Галатович за спинами земляків фактично «привласнив» спільне прибуткове підприємство ТОВ «Екор ТЗ» і перешкоджає виплаті дивідендів.

Понад п’ять років звичайні тернополяни намагаються достукатися до совісті та розуму Ігоря Галатовича. Були й багаторазові заклики сісти за стіл переговорів і припинити гібридне рейдерство. Був і меморандум про порозуміння, підписаний і не виконаний Галатовичем. Попри ігнорування ним законних вимог тернополян, останні все ще сподіваються на адекватність з боку директора ТОВ «Екор ТЗ». Цього разу учасники товариства передали Галатовичу листа з вимогами щодо джентльменського виконання пунктів протоколу порозуміння, що був укладений між Галатовичем та учасниками ТОВ «Екор ТЗ» наприкінці минулого року. Одна з головних вимог — просто з’явитися на загальні збори учасників підприємства.

Коротко про історію конфлікту

Із 2012 року понад 70 учасників ТОВ «Екор ТЗ», які вкладали свої кошти, час та сили в розбудову одного з найефективніших агропідприємств Тернопільщини, намагалися врегулювати конфлікт, що виник, коли директор Ігор Галатович за спинами партнерів по бізнесу набув істотну частку участі в ТОВ «Екор ТЗ». Після смерті голови товариства у 2012 році Галатович перейняв на себе одноосібне керівництво підприємством і відтоді блокує скликання зборів учасників. Відколи Галатович сам господарює на підприємстві, від інших учасників фактично приховується важлива інформація про бізнес. Власники часток увесь цей час борються лише за єдине — встановити прозоре управління товариством заради підвищення ефективності його діяльності. Тобто вони лише намагаються повернути свої конституційні права.

П’ять років тривали перемовини з Галатовичем та його адвокатами з метою скликати загальні збори учасників і конструктивним шляхом вирішити всі наболілі питання. Згідно із законодавством, саме загальні збори учасників товариства є основним органом управління, уповноваженим ухвалювати стратегічні рішення щодо діяльності бізнесу, наприклад його розширення, збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу, зміни кадрової політики тощо. При ухваленні рішень голоси учасників пропорційні їхнім часткам, а Галатович увесь цей час володів істотною часткою у 36 відсотків.

Рішення, ухвалені загальними зборами, обов’язкові до виконання всіма посадовими особами товариства. Крім цього, слід зауважити, що кожний учасник має право отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність товариства. Проте на діалог зі своїми партнерами Галатович не йшов, і в цьому питанні незалежний аудит підприємства, згідно з міжнародними стандартами, весь цей час на підприємстві не проводився.

Отже, Ігор Галатович усіма можливими способами протягом 2012—2018 років перешкоджав проведенню загальних зборів: сам не з’являвся на них, чим блокував набрання кворуму голосів для ухвалення рішень; ЗМІ писали, що навіть під загрозою звільнення забороняв співробітникам, які також є учасниками ТОВ «Екор ТЗ», з’являтися на цих зібраннях (за словами самих учасників).

Через системне невиконання своїх обов’язків як учасника товариства інші учасники ТОВ «Екор ТЗ» ухвалили рішення виключити Ігоря Галатовича зі складу учасників. Хоча в нього до останнього моменту була можливість взяти участь у загальних зборах учасників товариства, надати на розгляд учасникам звіти, в тому числі річні звіти та бухгалтерські баланси товариства та забезпечити нормальне функціонування органів управління товариства, що унеможливило б ухвалення відповідного рішення.

Лише після виключення зі складу учасників наприкінці 2017 року, здавалося б, сталося диво. Пан Галатович начебто нарешті зробив крок назустріч і пішов на перемовини з партнерами. Вони навіть уклали спільний протокол порозуміння між беніфіціарними учасниками ТОВ «Екор ТЗ». Його було підписано 23 грудня 2017 року на спільній зустрічі, на якій обговорювалося питання щодо відновлення балансу інтересів між учасниками товариства та визначення принципів подальшої співпраці. Документ підписали всі учасники зустрічі, включно з паном Галатовичем. Якщо коротко, то було домовлено, що Галатовичу пробачають і повертають до складу учасників товариства. Натомість Галатович не чинить перешкод, щоб провести загальні збори учасників і щоб тернополянам були виплачені їхні чесно зароблені кошти.

Обіцянка-цяцянка

Проте вже в січні 2018-го стало схоже, що Ігор Галатович не збирається виконувати обіцяне. Більше того — продовжує блокувати проведення загальних зборів учасників ТОВ «Екор ТЗ».

Так, учасники ТОВ «Екор ТЗ», які намагаються привести пана Галатовича до тями, стверджують, що зіштовхнулися з певними незрозумілими подіями, оскільки державні реєстратори, посилаючись на чиюсь вказівку, відмовлялися вчиняти реєстраційні дії, спрямовані на реалізацію досягнутих домовленостей, і з боку Галатовича почали вчинятись дії щодо отримання в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області ухвал щодо заборони проведення будь-яких загальних зборів учасників товариства, проведення стосовно них будь-яких реєстраційних дій.

Причому, зі свого боку, інші учасники ТОВ «Екор ТЗ» виконали всі взяті на себе зобов’язання. Було здійснено підготовку до проведення загальних зборів учасників, на яких би Ігоря Галатовича було повернуто до складу учасників ТОВ «Екор ТЗ». Було підготовлено повідомлення про скликання загальних зборів учасників товариства, на якому основними питаннями були прийняття до складу учасників товариства спадкоємців учасників, обрання голови товариства, який у подальшому візьме на себе функцію організатора зборів, та приведення статуту товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження статуту товариства в новій редакції (пункт 2 протоколу порозумінь).

Наступним кроком до врегулювання взаємодовіри було власне повернення Галатовича до складу учасників товариства, про що головою товариства В. Г. Федьком (один з учасників зустрічі, яка відбулась 23 грудня 2017 р.) уже було підготовлено відповідне повідомлення про скликання наступних зборів.

Однак це повідомлення не було розіслане у зв’язку з тим, що пан Галатович через свого адвоката подав скаргу до Міністерства юстиції України на дії державних реєстраторів, в якій попросив заблокувати виконання рішень загальних зборів учасників товариства від 15 грудня 2017 р. та від 5 лютого 2018 р.

На сьогодні всі рішення, ухвалені загальними зборами учасників товариства від 15 грудня 2017 р. та 5 лютого 2018 р., є чинними, судом незаконними не визнані, та інформація про ці рішення міститься в ЄДРЮОФОПГО, незважаючи на активну протидію цьому з боку Галатовича шляхом продовження судових спорів і скарг до Міністерства юстиції.

Крім цього, в листі учасників до Галатовича йдеться про те, що директор ТОВ «Екор ТЗ» готовий до діалогу, тільки якщо зі складу учасників товариства вийдуть інші учасники, що є вочевидь неприйнятно і веде до подальшої дестабілізації ситуації.

Останній шанс?

У зв’язку з цим беніфіціарні учасники ТОВ «Екор ТЗ» наполегливо закликають Ігоря Галатовича до повного та невідворотного виконання протоколу порозуміння від 23 грудня 2017 р. як єдино прийнятного (про що свідчать підписи всіх сторін) механізму врегулювання ситуації, що склалась.

Тернополяни вимагають від Галатовича як директора товариства забезпечити особисту присутність на засіданні загальних зборів учасників товариства (23 квітня 2018 р. — прим.) та надання документів на це засідання, які визначені в статуті, а саме звітів, балансів і планів діяльності товариства, що дозволить відновити нормальне функціонування органів управління товариством та забезпечить ухвалення рішень згідно з порядком денним вищого органу управління товариством.

Учасники ТОВ «Екор ТЗ» укотре підтверджують свою прихильність рішенням, ухваленим у протоколі порозуміння, та наміри неухильно їх дотримуватись. Однак у той же час попереджають пана Галатовича, що в разі його неявки на засідання загальних зборів учасників товариства, а також ненадання документів, визначених статутом, це буде розцінено як свідоме неналежне виконання ним як директором товариства своїх повноважень, і наслідком цього буде їх припинення, а також — як свідоме рішення щодо порушення зазначеного протоколу порозуміння та виходу Галатовича з нього.

Цікаво, чи усвідомлює Ігор Галатович, що сьогодні він сам став заручником ситуації, яку створив, і подальше перебування в такому стані буде важким та безперспективним для майбутньої діяльності товариства? Адже вкотре не прийти на загальні збори учасників ТОВ «Екор ТЗ» може означати для Галатовича втрату не лише частки в товаристві, а й посади директора компанії. Натомість, якщо Ігор Галатович візьме участь у загальних зборах учасників і ситуацію буде врегульовано, він не лише збереже посаду директора, а й може поновитися як учасник товариства.

Що обере Ігор Галатович? Ми дізнаємося за тиждень. Нагадаємо, що загальні збори учасників ТОВ «Екор ТЗ» відбудуться 23 квітня 2018 р., початок об 11 год.

Ярослав ДЕМИДАСЬ

Фото з вільних джерел