Примус до подяки

Що вже тілько для тих хабарників у нас не придумают… Всяких контрольорів і служб, які тілько й пантруют, де хто що бере: хто чоколяди, хто курку печену, хто годинник, хто гроші. Правда, пантрувати є кому, і навіть лапати є кому, а во садити, то з тим біда.

Був у нас їден хлопака в сусіднім селі, робив у сільраді, то брав хабарі тілько фляшками. А перед ним був такий, же не перебирав нічим: несли йому і гроші, і яйці, і кури, і гуси, і гній навіть на город вивозили. Була «такса» — штири фіри. Теперка той, же на їх місце, то не бере. Або так бере, же ніхто не знає. І нічо, жиє село. Правда, автобус перестав туда їздити, бо від дороги центральної тілько ямки сі лишили. А так всьо добре.

Захабаралисі ми чисто. То так світ каже. А я кажу: той світ ніц не розуміє. В нас просто ота гостинність і бажання віддячити переродилисі в примусове бажання взяти. Во перед різдвєними свєтами моя сусідка, добра душа, ходила до фельдшерки, бо була слаба, мала грипу. То за то, що дохторка приписала якесь лікарство, сусідка занесла їй на знак подяки 30 яєц, штири качки, дві пачки куті, півкіля маку й сумку горіхів. Ну то була подяка. А фельдшерка теперка си розібрала і до подяки примушує. Прийдеш із порожними руками, то так лічит, же слабість коліжанок своїх приводит.

І навіть пляцком таку не задобриш. А ви кажете про владу, же дре з нас міліони й міліарди. То вона просто подяку з нас вишкрабує за то, що нам служит.

То що то поможе балакати. Во в льосі вже морква росте, тре її якось оприходувати. Так що рихтуємо нинька якийсь салат, поки є з чого.

Відкладіт 500 грам моркви і стілько ж грибів, дві цибульки, сіль, перец, майонез, олію і штири-п’ять зубців часнику. Моркву почистіт, потріт на дрібній тертці і стушкуйте на олії до готовності. Зажарте цибульку. Окремо стушкуйте гриби (перед тим помийте, почистіт і подрібніт). У мисці то всьо змішайте, вдусіт часник, посоліт і поперчіт до смаку й заправте майонезом. Із грибами можна зробити ще такий-во простенький салат. Вимішайте 300 грам горошку і стілько ж кукурузки, 150 грам подрібнених грибочків. Всмажте пригорщу порізаних на соломку бараболь і додайте до салату. Посоліт, поперчіт і заправте майонезом. Вліті можете додати ще помідори і їден солодкий перец, а ще — зеленину: кріп, цибульку чи петрушку. Замість грибів можна не в пісний час вкришити на соломку ковбаски чи порізати на дрібно мнясо. А як маєте на підвіконнику зелену цибульку, то кришіт і її.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича