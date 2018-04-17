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17.04.2018 автор:  Віра Перун

Призначили керівника Агенції регіонального розвитку Тернопільської області

Торік у травні депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення створити в області Агенцію регіонального розвитку. Її співзасновником виступила облрада.

Днями за результатами конкурсу обрали керівника. Ним став Володимир Василевський.

Серед завдань цієї структури – формування позитивного іміджу, підвищення інвестиційної привабливості нашого краю, розроблення та реалізація проектів регіонального розвитку, залучення іноземних інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для розвитку регіону.

Такі агенції нині діють в інших областях України. Ще у лютому 2016-го постанову, якою затвердили положення про АРР, затвердив Кабмін. Опісля такі агенції почали з’являтися у Винниці, Херсоні, Житомирі, Зарапатті й інших регіонах.

Фото з вільних джерел

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