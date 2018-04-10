Рукотвори з великоднім настроєм

У Тернополі вп’яте відбувся фестиваль декоративних мистецтв «Яйце-райце». Організували вже традиційне для обласного центру дійство працівники міського центру творчості дітей та юнацтва.

Увагу відвідувачів привертала виставка великодніх рукотворів, яку представили учні центру, тернопільських шкіл і позашкільних навчальних закладів. Жителі й гості міста не приховували захоплення, оглядаючи вишивку, композиції із соломи, мотанки, аплікації, вироби з бісеру, вовни та паперу.

Шестикласниця Тернопільської загальноосвітньої школи №14 і вихованка центру Юля Юзва представила на виставці вишивку стрічками та нитками, над якою працювала три місяці. Школярка дуже хотіла встигнути завершити свій виріб до передсвяткової експозиції, і їй це вдалося. Окрім цього, дівчинка вміє створювати й інші, не менш красиві речі.

— Я вже три роки ходжу на гурток фітодизайну під керівництвом Марії Іванівни Гайди. Мені дуже подобаються заняття, адже там можна навчитися багато цікавого. Наприклад, ми освоїли техніку валяння вовни й створювали коралі, робили троянди з вати, — розповіла Юля. — Запам’ятався і подарунок, який готували близьким до Дня восьмого березня, — яєчну шкаралупу наповнювали землею і клали зернини. Коли вони проросли, зелена композиція мала дуже красивий вигляд.

Після того як відвідувачі оглянули виставку, їх запросили до імпровізованої сцени для урочистого відкриття фестивалю. Ведучі розповіли учням про великодні традиції та звичаї українців, учасники зразкової дитячої хорової студії духовної пісні «Фантазія» подарували присутнім в’язанку пісень. Відтак охочих запросили до участі в майстер-класах, які проводили педагоги центру — майстри народних художніх промислів.

— На заняттях можна навчитися створювати писанки, дряпанки, мальованки, крашанки, а також різноманітні великодні сувеніри — мотанки, вироби із соленого тіста, святкові листівки. Ними діти матимуть змогу прикрасити як кошик, так і власну оселю, — зазначила директор центру Світлана Миханчук.

Третьокласниця Острівської загальноосвітньої школи Марія Луцик вирішила виготовити великодню листівку для рідних.

— Спершу треба змалювати шаблон, потім його вирізати, а вже згодом розфарбувати олівцями, — пояснила Марічка. — На моїй листівці будуть зображені писанка, квіточка та курча.

Дівчинка зізналася: Великдень вона дуже любить, особливо, коли йде зі святковим кошиком до церкви. Мабуть, тому Марічка працювала над листівкою з особливою старанністю.





Фото авторки