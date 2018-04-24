Що таке фінансова свобода?

Це наявність ресурсів, які дозволили б робити саме те, що ви хочете, не турбуючись про гроші. Фінансову «Свободу» можна отримати в одному з найнадійніших банків в Україні – Креді Агріколь Банку. Тут вже подбали про різноманітні фінансові потреби клієнтів, запропонувавши готівковий кредит «Свобода».

У рамках цього продукту можна розраховувати на суму до 300 тис. грн готівкою або на банківську картку. Строк дії кредиту до 5 років.

Отримати кредит можуть клієнти віком від 25 до 65 років.

Вигідні умови

Cтавка* за таким кредитом – одна з найнижчих на ринку: всього 11% для клієнтів, які отримують заробітну плату на картку Креді Агріколь, або 15% для інших клієнтів на суму до 200 тис. грн. Додатково утримується щомісячна комісія в розмірі 2,3% та разовий страховий платіж у розмірі 4,6% за рахунок кредитних коштів.

Для оформлення кредиту на суму до 50 тис. грн знадобиться тільки український паспорт та ідентифікаційний код. Довідку про доходи необхідно надати при сумі кредиту 50 тис. грн і більше.

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Ще цікавіші умови за готівковим кредитом «Свобода» можна отримати, якщо сума кредиту складатиме від 200 до 300 тис. грн. Якщо розмір кредиту буде перевищувати 200 тис. грн, процентна ставка* складатиме лише 5% для поточних клієнтів Креді Агріколь та 9% – для нових клієнтів. Вигіднішою будуть і щомісячна комісія – 1,7% та разова страховка – 2%. На максимальний розмір кредиту готівкою «Свобода» можуть розраховувати клієнти, які отримують доходи від 12 000 грн та або отримують заробітну плату на картку Креді Агріколь, мають позитивну кредитну історію або мають у власності авто віком до 10ти років чи нерухомість.

Спеціально для мешканців села

Важливо, що кредит «Свобода» доступний і для сільських мешканців, які отримують доходи від особистого підсобного господарства. Якщо потрібна готівка на купівлю техніки, тварин, насіння, хочеться зробити ремонт чи відсвяткувати визначну подію – обирайте кредит «Свобода». Для отримання кредиту, крім паспорту і ідентифікаційного коду необхідна довідка з сільради про наявне житло/нерухомість, земельну ділянку в обробці та її розмір, тварин в господарстві.

Компенсація за енергоефективність у програмі IQ Energy

У рамках програми IQ Energy клієнти можуть отримати компенсацію 35% (до З тис. євро) при купівлі та встановленні енергоефективних товарів за кредитні кошти.

Для участі в програмі необхідно:

Оформити кредит готівкою у будь-якому відділенні Креді Агріколь Банку За ці кошти придбати та встановити енергоефективні товари з каталогу технологій IQ Energy. Зареєструватися та подати заявку на компенсацію на сайті програми www.iqenergy.org.ua. Отримати компенсацію в євро на валютний рахунок.

Це важливо!

В банку зауважують, що перед отриманням позики не потрібно вносити будь-які власні кошти (перші внески, страхові платежі тощо). Креді Агріколь не співпрацює з будь-якими посередниками при наданні готівкових кредитів. Договори про видачу кредитів оформлюються тільки безпосередньо у відділенні банку. Тож, будьте пильні!

Якщо ви замислилися про отримання фінансової «Свободи», можна для початку оцінити власні потреби і розрахувати платіж по кредиту на сайті банку.

* Реальна річна процентна ставка від 61.42% (розрахована для кредиту від 35 000 грн виходячи із строку кредиту – 5 років)

* Реальна річна процентна ставка від 42.12% (розрахована для кредиту від 200 001 грн виходячи із строку кредиту – 5 років)