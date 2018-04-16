Тернопільський квітень

Фотопробіжка тернопільськими вулицями Гетьмана Сагайдачного, Брюкнера і бульваром Т. Шевченка.
Фото авторки
Фотопробіжка тернопільськими вулицями Гетьмана Сагайдачного, Брюкнера і бульваром Т. Шевченка.
Фото авторки
Друга неділя травня в Україні проголошена Днем матері. Однак фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення запропонували землякам не обмежуватися 14 травня вшануванням найрідніших для кожного з нас людей, а й провести ще і свято з нагоди Міжнародного дня сім’ї, яке за ініціативи Організації Об’єднаних Націй щороку відзначають 15 травня.
Як не дивно, але найглибші та найстійкіші калабані, як на мене, – взимку. Сонце не висушує, не пересвічує, снігу ще вдосталь, аби допитися і топитися. Ну, а дірок та виямок у тротуарах і дорогах – донесхочу.
Світлана сьогодні погано спала. Кілька разів прокидалася серед ночі, крутилася в ліжку, різні сумні думки лізли їй у голову. Ось уже шість років, як Сергій за кордоном. Наче й звиклася, але деколи така пустка настає навколо, що душа холоне.