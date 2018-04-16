Тернопільський квітень

Як не дивно, але найглибші та найстійкіші калабані, як на мене, – взимку. Сонце не висушує, не пересвічує, снігу ще вдосталь, аби допитися і топитися. Ну, а дірок та виямок у тротуарах і дорогах – донесхочу.