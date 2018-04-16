Вільне життя
Вільне життя  |  Тернопіль  |  Фоторепортажі  |  Тернопільський квітень
16.04.2018 автор:  Віра Перун

Тернопільський квітень

Фотопробіжка тернопільськими вулицями Гетьмана Сагайдачного, Брюкнера і бульваром Т. Шевченка.

 

Фото авторки

Loading...

Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини