У 22-му обласному конкурсному творчому звіті художніх колективів перше місце серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації вкотре виборов Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О. Барвінського з програмою «Україна — понад усе!»

Художній керівник і режисер дійства, завідувач відділення «Музичне мистецтво» Федір Щур зрежисерував програму таким чином, що коледжу вдалося повною мірою продемонструвати всю мистецьку палітру форм і жанрів — від художнього читання до хореографії.

У звіті взяли участь п’ять хорів коледжу: народна художня і чоловіча хорові капели (художній керівник Іван Кікис), жіночі хори «Берегиня» (художній керівник Наталія Равлів) та «Юність» (художній керівник Наталія Русінко) і камерний хор Brevis. Хори й солісти співали в супроводі оркестру народних інструментів (художній керівник і диригент Петро Гарбуз) і духового оркестру (художній керівник Роман Дерманський) — обидва колективи мають звання народних. Родзинкою дійства став оркестр баяністів, очолюваний Володимиром Довганем. Як завше, змушували затамувати подих ансамблі бандуристів (художній керівник Тетяна Байдак), скрипалів (художній керівник Ольга Фучило), джазовий колектив «Диксиленд» під орудою Федора Щура.

А були ще й солісти, інструментальні та вокальні дуети, тріо, квінтет; вокальні ансамблі «Веснянка», «Василько» (художній керівник Орест Слободян), Crescendo (художній керівник Ольга Ільяшенко). Прикрасив концерт хореографічними постановками художній ансамбль танцю «Яблуневий цвіт» (художній керівник Володимир Гудов).

Вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, Антоніни Листопад читали Соломія Табачак, Тарас Осадца, Вікторія Поживотенко, Дмитро Майданик (керівник Наталія Волощук). У фойє навчального закладу експонувалися роботи студентів з образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва (керівники Федір Ковальчук, Оксана Дрозд, Сергій Бондар).

За словами заступниці директора з виховної роботи Ніни Шуригайло, секрет успіху коледжу полягає у дружній, тісній співпраці студентів та викладачів, чимало з яких закінчили свого часу цей навчальний заклад. Директор Роман Пахолок завжди помічає найталановитіших і запрошує згодом на роботу. Вони, виплекані старшими колегами, так само плекають своїх вихованців, підтримуючи традиції коледжу. Тут майже кожен мистецький колектив студентсько-викладацький.

— Наш директор завжди каже: «Ви працюйте, а умови, матеріальне забезпечення — мої проблеми», — розповідає Ніна Олександрівна. — І ми не просто працюємо, а живемо своєю роботою. У цьому й секрет успіху.

Фото Василя БУРМИ