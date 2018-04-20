В краєзнавчому музеї покажуть знахідки розкопок на Тернопільщині

В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, де представлено результати археологічних досліджень. Також тут модна побачити реставраційні проекти. Діятиме експозиція до кінця місяця.

Виставку відкрили з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць і Європейського року культурної спадщини.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, в рамках експозиції діє два відділи: це результати археологічних досліджень за 2017 рік і проекти реставрації архітектурних пам’яток.

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