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20.04.2018 автор:  Віра Перун

В краєзнавчому музеї покажуть знахідки розкопок на Тернопільщині

В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, де представлено результати археологічних досліджень. Також тут модна побачити реставраційні проекти. Діятиме експозиція до кінця місяця.

Виставку відкрили з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць і Європейського року культурної спадщини.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, в рамках експозиції діє два відділи: це результати археологічних досліджень за 2017 рік і проекти реставрації архітектурних пам’яток.

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

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