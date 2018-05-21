Бережанець тікав із військкомату і випав із п’ятого поверху

Уродженець міста Бережан через вікно в туалеті обласного військкомату намагався втекти. Однак випав й отримав численні травми.

За інформацію відділу комунікації поліції Тернопільської області, внаслідок падіння потерпілий отримав політравму, відкритий перелом лівого передпліччя, закриту травму хребта, закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Призовник мав пройти обласну медичну комісію і нині його справу вивчали б представники військових частин. Однак бережанець вирішив утекти з приміщення військкомату через вікно в туалеті. Однак зірвався з бетонного карниза і впав на дах прибудови.

Тим часом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 120 ККУ – доведення до самогубства.

Фото відділу комунікації поліції Тернопільської області