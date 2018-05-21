На Тернопіллі є зміни в громадах

В Кабміні внесли зміни до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. У новій редакції виклали карту регіону із зазначенням оновлень у громадах та уточнених даних.
Уряд затвердив зміни в складі Байковецької громади, в яку увійшли Гаї-Шевченківські, що біля Тернополя.
Також доповнили перелік спроможних територіальних громад новими позиціями:
|Саранчуківська
|6120487901
|с. Саранчуки
|Саранчуківська
Вільховецька
Котівська
Рибниківська
Тростянецька
|Бережанський район
|Хоростківська
|6121611000
|м. Хоростків
|Хоростківська
Клювинська
Перемилівська
Сороківська
Увислівська
Хлопівська
Великоговилівська
|Гусятинський район
|Зборівська
|6122610100
|м. Зборів
|Зборівська
Вірлівська
Вовчківська
Гарбузівська
Годівська
Кабаровецька
Кальненська
Оліївська
Перепельницька
Пліснянська
Погрібецька
Розгадівська
Славнянська
Ярославицька
Ярчовецька
Августівська
Великоплавучан-ська
|Зборівський район
|Лановецька
|6123810100
|м. Ланівці
|Лановецька
Загірцівська
Краснолуцька
Юськовецька
Якимівська
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Лановецький район