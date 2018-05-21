На Тернопіллі є зміни в громадах

«ОЧЕВИДНО, ТРЕБА БУЛО В НЬОМУ (ТЕРНОПОЛІ. — А. З.) НАРОДИТИСЯ, ЩОБИ З ТАКОЮ ЛЮБОВ’Ю ТА ЖИВОПИСНОЮ КРАСОЮ ВІДТВОРИТИ ОБРАЗ МІСТА НА ПОЛОТНІ. ЦЯ КРАСА ПОБУДОВАНА НА КОНТРАСТАХ ТЕПЛОГО Й ХОЛОДНОГО, СОНЯЧНОМУ ПРОМІННІ, ЧИСТОТІ ПОВІТРЯ ТА ФАРБ… ОДИН І ТОЙ ЖЕ МОТИВ НЕРІДКО ПОДАНИЙ З РІЗНИХ ТОЧОК ЗОРУ. ВЕЛИЧАВА НАДСТАВНА ЦЕРКВА, ПОБАЧЕНА З ПАРКОВОЇ АЛЕЇ, ПОТІМ […]