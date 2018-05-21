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21.05.2018 автор:  Віра Перун

На Тернопіллі є зміни в громадах

В Кабміні внесли зміни до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. У новій редакції виклали карту регіону із зазначенням оновлень у громадах та уточнених даних.

Уряд затвердив зміни в складі Байковецької громади, в яку увійшли Гаї-Шевченківські, що біля Тернополя.

Також доповнили перелік спроможних територіальних громад новими позиціями:

 

Саранчуківська 6120487901 с. Саранчуки Саранчуківська
Вільховецька
Котівська
Рибниківська
Тростянецька		 Бережанський район
Хоростківська 6121611000 м. Хоростків Хоростківська
Клювинська
Перемилівська
Сороківська
Увислівська
Хлопівська
Великоговилівська		 Гусятинський район
Зборівська 6122610100 м. Зборів Зборівська
Вірлівська
Вовчківська
Гарбузівська
Годівська
Кабаровецька
Кальненська
Оліївська
Перепельницька
Пліснянська
Погрібецька
Розгадівська
Славнянська
Ярославицька
Ярчовецька
Августівська
Великоплавучан-ська		 Зборівський район
Лановецька 6123810100 м. Ланівці Лановецька
Загірцівська
Краснолуцька
Юськовецька
Якимівська

Лановецький район

 

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Про автора

Віра Перун

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м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
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