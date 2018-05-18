Під кримінал – за побиття неповнолітньої доньки

Чортківські поліціянти отримали звернення від мешканки одного зі сіл району. Вона повідомила, що її колишній чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчиняє сімейне насильство.

За словами потерпілої, вона з чоловіком розлучені. Однак наразі змушені проживати в одному будинку.

Коли того дня він повернувся додому, почав дебоширити. Коли донька заступилася за матір, батько узявся тягати її за волосся, штовхати, а потім наносити удари. Після одного з них дівчина втратила рівновагу й ударилася об стіл.

На щастя, обійшлося без серозних тілесних ушкоджень. В дівчини після такого батьківського виховання медики виявили численні синці.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

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