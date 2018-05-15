Тернопільська наукова бібліотека отримала книжки з Риму

Уже стало традицією наприкінці січня з піснями і танцями, приповідками проводжати коляду в мальовничому селі Більче-Золоте. До цього колоритного дійства долучаються не лише більчани, а й жителі сіл Мушкарова, Юр’ямполя, Глибочка, Шершенівки, Олексинців. Нині ці села після створення громад об’єдналися в одну родину. Тому цьогорічне свято було навіть масштабнішим, ніж у минулі роки.