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15.05.2018 автор:  Віра Перун

Тернопільська наукова бібліотека отримала книжки з Риму

Представники товариства «Свята Софія» передали у Тернопільську обласну наукову бібліотеку майже 160 книг і часописів. Друковану продукцію передали з Риму.

За інформацією прес-служби Тернопільської облради, ініціатива належить очільниці Релігійного товариства українців католиків «Свята Софія» (США) Ірині Іванкович та настоятелеві собору Святої Софії в Римі о. Маркові Семегену.

Бібліотечні фонди поповнять «Твори Патріярха і Кардинала Йосифа» (1–18 тт.), «Monumenta Ucrainae Historica» (зібрані Митрополитом Андреєм Шептицьким (1–12 тт.) та отцем Олександром Бараном (13–14 тт.) документи з минулого Української католицької церкви і видані Блаженнішим), комплект часопису «Богословія» та інші видання Українського католицького університету й Українського богословського товариства.

Фото із сайту ТОР

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