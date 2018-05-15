Я си так во запримітив, же зимою більше хочеться чогось густого і ситного сі напхати. Аж тепліше сі робит, як жолудок повний. На зупу очі дивитисі не хочут, тілько во бараболю шукают або кашу яку.

А як до тої бараболі чи каші ще докласти кусочок такого-сякого мняска чи котлетки, то більшого щастя не тре. А вже як во добре сонце припече, то ні м’ясне, ні бараболяне їдло до писка не хоче лізти. Чи то на старість у мене такий жолудок з вибадами, чи що, але при спеці, крім салату і молока, в него ніц не запхаєш. Во сусідка ми раз каже те саме: «Зварила’м цілий баняк каші, втушила кусок курки, і що, Юзьку, думаєш? Та стоїт вже четвертий день в холодильнику, бо ніхто їсти того не хоче!»

Ну, в неї чо так? Діти — на роботі, то зраня кава, то в обід чай, а вечером піца й макарони. А дітиска, крім сухариків і мівіни, ніц не визнают. А, і ще ті во всякі баньочки з наклейками, же по телевізору показуют, носят зо собою, якби часом пити сі захтіло. То стоят у льосі слоїчки з соками і повідлами вже не знаю який рік. Ще, певно, тоді сусідка їх крутила, як в мене на городі грушки на вербі росли.

І дивуйсі, же нашим олігархам різні мандрибони подают, а від народного їдла вони носи вернут. В них, певне, тоже жолудки з вибадами. Ніцно сі трисе коло тих грошей, то де там їсти годен? В нас як? Наробивсі, насапавсі, напідгортавсі, патиків нарубавсі, то як сів — ледь не баняк зів.

Я во з вами разом сі трису коло мінімальної пенсії, хтось — коло мінімальної зарплати. Але нічо, є ще деколи апетит і щось в холодильнику чи льосі, жеби хробачка заморити.

Нинька будемо рихтувати такий во сезонний вибад, як салат. Я так во чесно вам скажу, жи визнаю тілько їден — взяв сира, сметани, накришив зеленої цибулі, салату, посолив та й по всьому. До бараболь і шкварочків — перша кляса.

А можна троха сі побавити і зварганити таке во.

Зварити 200 грам червоної або чорної фасолі, порізати 200 грам маринованих печериць, порізати на дрібні кубики хліб і підсушити в духовці. Всьо то перемішати і заправити майонезом. Я ще люблю щипіра вкришити. Ще легкий і скорий такий во салат. Зваріт шклянку білої фасолі (або «солдатиків»), на грубій тертці втріт їдну велику варену й почищену морквину. Півкільцями наріжте середну цибулину. Моркву й цибулю присмажте, вимішайте з фасольою, додайте зелень цибулі, кропу чи петрушки. Посоліт. Возьміт великі листки салату і на них порціями викладіт суміш.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК

Ілюстрація Миколи ПИЛИПОВИЧА