Ви постраждали від збройної агресії РФ проти України та окупації території Криму чи Донбасу? Втратили майно, здоров’я або близьку людину? Ми не в силах виправити скоєне, але допоможемо вам отримати справедливу грошову компенсацію від держави-агресора.

Кожен громадянин, який так чи інакше відчув на собі наслідки злочинів Російської Федерації в Україні, має право захищати свої законні інтереси в суді й вимагати виплати агресором грошової компенсації моральної та матеріальної шкоди.

Де шукати безкоштовної юридичної допомоги

Всеукраїнський громадський рух «Сила права» – заснована у 2015 році незалежна правозахисна організація, яка не отримує жодних коштів від державних інститутів, політичних партій або олігархічних груп. Правова допомога постраждалим – від підготовки документів до юридичного супроводу всього судового процесу аж до фінального рішення й фактичної виплати компенсації – надається безоплатно.

Категорії постраждалих та орієнтовний розмір виплат

«Сила права» надає безкоштовну правову підтримку:

Родинам загиблих військовослужбовців та цивільних осіб – орієнтовний розмір виплат від 60 тис. євро для кожного члена родини;

Військовослужбовцям та цивільним особам, що отримали поранення, каліцтва й психологічні травми, – орієнтовний розмір виплат від 20 тис. євро (для легкопоранених) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;

Військовослужбовцям, які побували в полоні, – орієнтовний розмір виплат від 20 тис. євро;

Цивільним особам, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, – орієнтовний розмір виплат від 20 тис. Євро;

Вимушеним переселенцям з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей – орієнтовний розмір виплат від 35 тис. євро + компенсація матеріальної шкоди;

Громадянам, які втратили особисте майно, – розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Як отримати компенсацію

Все, що потрібно зробити, це звернутися до однієї з 25 юридичних приймалень «Сила права», розташованих в 22-х регіонах України, й надати паспорт та ідентифікаційний код, а також інші документи залежно від типу нанесеної шкоди. Все інше зробить професійна команда юристів та правозахисників.

Ключові досягнення на юридичному фронті

У 22-х регіонах України за заявами постраждалих – родин загиблих, поранених військовослужбовців та військовослужбовців, що побували в полоні, а також вимушених переселенців з Криму й Донбасу – отримано низку судових рішень про встановлення юридичних фактів завдання шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території нашої країни.

Також отримані позитивні рішення про стягнення суми шкоди в інтересах родин загиблих та вимушених переселенців.

30 травня 2016 року Голосіївський районний суд міста Києва у справі «Ірина Верігіна проти Російської Федерації» в якості заходу забезпечення позову виніс ухвалу, якою наклав арешт на виплату кредиту в розмірі 3-х мільярдів доларів США, отриманого Україною від Російської Федерації за часів режиму Януковича в 2013 році, та відсотків по ньому.

Станом на грудень 2017-го допомогою «Сила права» скористалися понад 9000 громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. В цілому, завдяки зусиллям команди «Сила права» вже отримано понаде 200 позитивних судових рішень.

Юрисконсульти «Сили права» в Тернополі

Кожного дня з понеділка по п’ятницю з 8:00 й до 17:00 фахівці «Сила права» чекають вас за адресою:

вул. І. Франка, 12, каб. 15

тел. роб: 050-363-59-14;

моб: 096-973-04-07 Ярослав Зіновійович

067-685-25-21 Руслан Анатолійович

роб. стац:(0352) 220-230

Сайт: http://sila-prava.org

Ел. адрес: ternopil@sila-prava.org