Минулих вихідних в Усті-Зеленому Монастириського району відбулися урочистості з нагоди повернення до храму Собору Пресвятої Богородиці відреставрованого образу XVII століття — копії чудотворної Белзької (Ченстоховської) ікони Матері Божої.

Торішньої осені настоятель храму отець Степан Стрілецький віддав на реставрацію львівським фахівцям древню ікону Богородиці, що віддавна перебувала в церкві. Дослідивши її, вчені констатували: образ чудотворний і має неабияку художню й сакральну цінність. Рентген полотна засвідчив, що під верхнім шаром фарби є ще один. Тобто на автентичному образі XVII століття у 20-х роках минулого хтось зобразив інший. Можливо, щоби приховати первинне зображення.

Реставраторам вдалося зняти верхній шар фарби. Під ним побачили зовсім інший лик Богородиці. Про цінність ікони свідчать і коштовні ризи середини XVIIІ століття: срібні в Матері Божої і золоті в Ісуса. А ще на полотні є сліди від вот, які люди жертвували на знак вдячності за вислухані молитви.

На образі — чотири отвори від куль: три — на лику Богородиці й один — на грудях. У селі ще пам’ятають, як у 1947 року в ікону, що тоді зберігалася в костелі, стріляв міліціонер. До слова, на оригіналі Ченстоховської ікони, яку написав, згідно з переказами, євангеліст Лука, лик Богородиці посмугований кількома порізами. Можливо, від ударів шаблею.

Разом з образом фахівці дослідили і хрест-релікварій, у якому знайшли кришталеву капсулу з двома частинками дерева з Животворящого Хреста Господнього. В архівних документах є згадка про ще один хрест, який мав би бути в храмі, але поки про нього нічого не відомо.

…І ось 26 серпня тисячі вірян і священики зустрічали ікону й хрест у центрі села біля каплички. Сльози радості з’явилися на очах людей, коли з вистеленого білим атласом салону машини отці вийняли образ. Дорогу Богородиці до храму встеляли квітами, супроводжували піснеспівами.

У святковому богослужінні взяли участь архієпископ і митрополит Івано-Франківський кир Володимир (Війтишин), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк), єпископ Бучацький Дмитро Григорак і близько двадцяти священиків із Тернопільщини й Івано-Франківщини. Митрополит Володимир зазначив, що віднайдення чудотворної ікони — значна подія для всієї митрополії.

Після архієрейської літургії, котра транслювалася на великому екрані просто неба, та освячення води й релігійної атрибутики парафіяни і паломники отримали змогу прикластися до образу в надії на чудесне зцілення, розв’язання особистих проблем. Адже напередодні, в суботу, багато людей, котрі з’їхалися в Устя-Зелене на духовні науки і концерт, стали свідками справжнього дива. За словами отця Степана Стрілецького, довкола села почало гриміти й блискати, хлинула злива з таким градом, що водії зупиняли машини. І тільки в Усті-Зеленому в радіусі двох кілометрів було погідно й не впало ні краплі дощу.

Також отець Степан розповів, що в процесі підготовки до урочистої зустрічі ікони виявлялося багато недопрацювань, але в останні хвилини всі проблеми розв’язувалися напрочуд легко.

Сьогодні єпархія працює над тим, аби надати парафії Собору Пресвятої Богородиці в останню неділю серпня повний відпуст через перебування тут чудотворної ікони і хреста-релікварія.

Фото авторки