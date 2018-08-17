ПРОЩАЮТЬ ТИХ, ХТО КАЄТЬСЯ. Не можна прощати росіян, які розпочали війну проти України. Про це в інтерв’ю журналу «Україна» сказав Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. «Прощати можна тих, хто кається, — сказав він. — Хто не кається, тому і Бог не прощає. Для прикладу — два розбійники на хрестах. Одного Бог простив, а другого не простив. Обидва – злодії. Чому не простив другого? Один покаявся, а інший — ні. Так само щодо війни. Хто визнає себе винним і виправиться, — того треба простити. А хто звершив злочин і не кається — прощення не заслуговує. Бог теж його не прощає».

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ОБЖИВАЄМОСЬ І В США. У Канаденсісі (штат Пенсильванія) освятили Українську православну церкву Святого Михаїла. Сам храм спорудило ще в 1859 році німецьке євангельське братство, потім у ньому правила Моравська церква. Тепер будівлю придбали для Київського патріархату, і настоятель парафії, митрофорний протоієрей Адріян Бойко має намір створити тут перший у США чоловічий монастир УПЦ Київського патріархату. Освятили престол і храм восьмеро священиків. Серед інших прикрасили його ікони з Почаєва та Зарваниці. Ікону Матері Божої Зарваницької вишив сам отець Адріян з участю добровільних помічників.

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ПО ОСВІТУ — ЗА КОРДОН. Упродовж минулого навчального року щонайменше 72 тисячі наших співвітчизників здобували освіту за межами України. У центрі СEDOS повідомляють, що з них у Польщі навчалося понад 30 тисяч осіб, у Німеччині — більше як дев’ять тисяч, майже 7 тисяч — у Росії. Далі йдуть Канада (2790 осіб), Чехія (2395), Італія (2348), США (1680), Іспанія (1612). Загалом же за два останні роки наших студентів побільшало за кордоном на майже 20% (близько 11 тисяч осіб). Дві третини припало на молодь, що навчається в освітніх закладах Польщі.

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ХОЧУТЬ МАНДРУВАТИ? Поліграфкомбінату «Україна» роботи ніколи не бракувало, а нині значно побільшало. Як повідомляє Держприкордонслужба, за нинішній рік українці оформили понад три мільйони біометричних паспортів для подорожей за кордон. Також за цей період наші співвітчизники отримали 725 тисяч посвідчень особи у вигляді ID-карток.

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ДЕ ВІДПОЧИВАЄМО? Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 64 відсотки наших співвітчизників узагалі не планують відпочивати у літній сезон 2018 року. Ця цифра на п’ять відсотків вища, аніж торік. Більше половини відпускників (близько 24% жителів України) вибрали місцем відпочинку Карпати, ще 11% вирішили засмагати на своїх дачах або в сільських родичів. Уведення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу вдвічі збільшило потік туристів на закордонні курорти. Однак ця цифра не велика — не більше як чотири відсотки від загального числа українців. Наших людей традиційно приваблюють низькими цінами Єгипет і Туреччина. Пропонують варіанти, які «не кусаються», Болгарія, Чорногорія та Грузія, щоправда, лише з вранішнім харчуванням, або й зовсім без нього.

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Є ЩО ПРИХОВУВАТИ. «Російська Федерація постійно блокує роботу Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ на Донбасі, — щоб приховати від світу катастрофи, які вона там створила», — заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

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«САМООБМАН, ЗАГОРНУТИЙ У БРЕХНЮ». Як написав колись російсько-український священик-дисидент Яків Кротов: «Нема нічого помилковішого, ніж твердження Черчілля, що Росія є таємницею, загорнутою у загадку і запакованою у містерію. Росія — у всякому разі в часи Черчілля і навіть досі — є самообман, загорнутий у брехню і запакований брехнею», — нагадує «Високий Замок».

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«ОГИДНО». Проповідь предстоятеля РПЦ патріарха Кирила на богослужінні з приводу 100-річчя розстрілу царської сім’ї викликала «дуже великі питання» в російського опозиційного політика, відомого історика Андрія Зубова. Він звернув увагу, що патріарх жодного разу не назвав ні конкретних виконавців, імена яких відомі, ні тих, хто віддав наказ про розстріл Миколи II (Леніна, Троцького, Сталіна). Крім того, патріарх старанно уникав будь-якого осуду комуністів, більшовиків і чекістів. «Це дуже характерна риса. Патріарх розуміє, що нинішня влада Росії — одне тіло з тією владою, яка вбила царя, його сім’ю і близьких», — переконаний А. Зубов. Натомість патріарх засудив інтелігенцію, яка «хотіла кращого життя» (ніби це злочин) і не згадав про те, що держава, проти якої вона виступила, «здійснила багато злочинних діянь». Говорячи про 1918 рік, про це страшне вбивство, він (патріарх), передусім, «говорить про 2018 рік і про те, що за жодних обставин, яка б не була погана влада, як би вона не крала, як би вона не вбивала, всім треба смиренно, як баранам, її слухати — і тільки тоді буде щастя»… «Я думаю, що це огидно, і за людським законом, і за законом духовної моральності, християнської моралі», — твердить А. Зубов.

За інформаціями видань RISU, «Сільські вісті», «Україна молода», «Високий Замок», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел