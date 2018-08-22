ЧОМУ ЗАТРИМАЛИ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ? Ось припущення екс-міністра економіки, політичного діяча Віктора Суслова: «Чим більше я слухаю пояснення різних посадових осіб про причини затримки виплати пенсій, тим більше схиляюся до думки, що чиновники просто реалізували корупційну схему: бюджетні гроші, що призначалися пенсіонерам, були виплачені олігархам у порядку відшкодування ПДВ. Для цього достатньо було поміняти черговість, відсунувши виплати пенсіонерам. А олігархи чекати не могли: курс гривні падає, тож їм терміново потрібно купувати валюту — і якнайшвидше. Це легко перевірити».

* * *

ЛИШЕ ЦИФРИ. До 4,8 мільярда доларів на рік втрачає держава через корупцію на українській митниці, підрахувала німецька газета Suddentsche Zeitung на основі проведеного в Києві та Одесі журналістського дослідження. 1516237 внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Україні станом на липень 2018-го, інформує Мінсоцполітики. Понад десять тисяч громадян України заарештовано, затримано та засуджено в усьому світі, повідомили в МЗС. 740 іноземцям заборонили в’їзд до України через незаконні візити в Крим та на Донбас. На 27 відсотків скоротилася передплата друкованих газет і журналів в Україні за останні три роки, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

* * *

НІЧОГО СВЯТОГО. «Як може так брехати Юлія Тимошенко? Вона розповідає, як її мама пробивалася через загороджувальні загони під час Голодомору. Насправді мати Юлії Тимошенко, Людмила Миколаївна Тєлєгіна, народилася 1937 року, через чотири роки після Голодомору. Минулого року відзначала 80-річчя. То як можна брехати у такому питанні, як Голодомор?» — дивується історик Олександр Палій.

* * *

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ЗУСТРІЧІ ПАТРІАРХІВ? Як стверджує відомий російський історик та політичний діяч Андрій Зубов, російський патріарх Кирило не зможе змусити Вселенського Патріарха відмовитися від надання Томосу Українській церкві. Для цього в нього «практично немає важелів». «Православний світ і Константинопольська патріархія дуже роздратовані тим, що Кирило фактично обдурив Варфоломія і не взяв участі у Всеправославному соборі на Криті. Тут, скоріше, треба відновлювати стосунки — тиснути нема на що», — заявив він. «Останні події — в Греції посланці Москви намагалися посіяти ворожнечу між Грецькою церквою і Константинополем. Їм нічого не вдалося, їх виставили геть, вказали на двері. Це, звичайно, справило дуже прикре враження і в Грецькій церкві, і в Константинополі. Тому, крім української теми цих переговорів, друга тема — це відновлення нормальних відносин між Москвою і Константинополем, зіпсованих незграбними і непевними кроками Москви», — заявив А. Зубов.

* * *

ЩЕ МРІЄ ПРИЇХАТИ В УКРАЇНУ. Очільник РПЦ Кирило в інтерв’ю телеканалу «Інтер» висловив надію, що зможе знову відвідати Україну та її духовний центр — Києво-Печерську лавру. Вона, за його словами, «залишається оплотом канонічного православ’я на українській землі». «Дуже сподіваюся, що ці часи минуть, і ми знову зможемо всі разом помолитися біля цієї великої святині», — заявив предстоятель РПЦ. До слова, свій останній на цей час візит до Києва він мав у липні 2013 року.

* * *

СПЕКА КРОКУЄ СВІТОМ. За даними науковців, останні три десятиліття були найтеплішими від 1850 року, середній рівень моря підвищується, а небезпека повеней і посух зростає. Тільки в липні цього року було зафіксовано 118 історичних теплових рекордів. За ситуацією на кінець місяця 2018-й займав четверте місце у рейтингу найспекотніших років за всю історію метеоспостережень на планеті. Жаркішими були тільки три попередні роки. Наприклад, у місті Соданкюля, розташованому в самому серці Лапландії, за 120 кілометрів від Полярного кола, 17 липня цього року стовпчик термометра піднявся до 32 градусів за Цельсієм. Температура «за 30» минулого місяця неодноразово фіксувалася і в інших містах Фінляндії, а також у Норвегії, Швеції, Естонії. Ось вам і «холодна» Північна Європа!

* * *

ЦЕ НА ПОЛІ ВІН — КОРОЛЬ. 33-річний Кріштіану Роналду покараний в Іспанії за податкове шахрайство. Знаменитий футболіст засуджений до двох років тюрми (умовно). Португалець також повинен заплатити штраф у розмірі 19 мільйонів євро. Як з’ясувало слідство, у 2011—2014 роках тодішній нападник мадридського «Реалу» уник сплати податків на суму 14,7 мільйона. Додалися пеня та судові витрати, як наслідок загальна сума штрафу — 19 мільйонів євро. Криштіану відбувся умовним терміном покарання, бо визнав, що скоїв чотири податкові злочини.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Україна молода», «Високий Замок», RISU, «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел