ВТІШНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Три чверті вступників цього року отримали бюджетне місце за першою та другою пріоритетностями. «Це свідчить про те, що чинна система широкого конкурсу справді дає нашим студентам навчатися саме в омріяних вишах, а не йти заздалегідь визначеним шляхом в університет, якому надано держзамовлення», — зазначає міністр освіти та науки Лілія Гриневич. До речі, цього року суттєво збільшився прохідний бал на журналістику. Якщо торік на цю спеціальність проходили вступники із середнім балом 154, то цього року мінімальний прохідний бал був для всіх — 186.

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ЩО ОБРАЛИ ВІДМІННИКИ? Міносвіти оприлюднило десяток спеціальностей із найбільшим прохідним балом. Це «Стоматологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Журналістика», «Політологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Історія та археологія», низка філологічних спеціальностей — китайська, шведська, японська та інші мови (понад 185 балів).

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НАВЧАЄМО ІНОЗЕМЦІВ. Не тільки наша молодь виїжджає за кордон у пошуках роботи та освіти — й до нас теж прибувають іноземці. За даними Міністерства освіти та науки, 25263 студенти-іноземці отримали офіційне запрошення на навчання в Україні із січня по липень 2018 року (торік — 8214 запрошень, а 2016-го — близько 12000). Найбільше в нас спудеїв із Марокко — 4254 особи, а далі йдуть Індія (3210), Нігерія (1987), Туркменистан (1724), Єгипет (1161), Гана (1136), Алжир (1115), Пакистан (950), Китай (882), Туреччина (634).

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МОЖЕ СІСТИ. Шевченківський районний суд Києва арештував балончик зі сльозогінним газом «Перець 1-В», який колишній заштатний єпископ Севастіан (у миру Михайло Возняк) застосував у резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Балончик визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 КК України («Хуліганство»), в якому Севастіану оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Як повідомлялося, Севастіан намагався у вечірню пору потрапити до особистих покоїв Патріарха Філарета. Його зупинила економка патріархії монахиня Варвара, на яку Севастіан напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із балончика.

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КОМУ ВОНИ СЛУЖАТЬ. Два роки тому суд наклав арешт на храм у Птичі, що на Рівненщині. На початку 90-х місцевий священик приватизував його на єпархію УПЦ(МП) без дозволу на те власної парафії. Це виявилось, коли більшість релігійної громади вирішила змінити юрисдикцію і перейти до УПЦ КП. Увесь цей час храм стояв зачинений, хоча до нього все ж мала доступ парафія УПЦ(МП). Нещодавно місцева жителька Аліна Дубовська звернулася до суду, щоб дозволив на короткий час відчинити церкву, аби достойно поховати загиблого на сході воїна. «Як тільки отримала такий дозвіл, відразу зайшла до церкви, — розповідає жінка. – Храм виявився у дуже поганому стані. Скрізь сліди мишачої життєдіяльності, павутиння та цвіль. Скрізь цигарковий попіл». Та найцікавіше — у храмі виявилось десятки примірників російської літератури («О будущем России и конце мира», «Страдальцы за землю Русскую», «УПЦ: відносини з державою. Ставлення до АТО та церковного розколу». Більшість книг і брошур надрукована в Санкт-Петербурзі та Москві. Є питання: чому і навіщо все це потрапило до храму?

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А ТИМ ЧАСОМ… Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ(МП) Павло (Лебідь) поскаржився послу Угорщини на пере-слідування віруючих Московської патріархії в Україні. Зокрема, бідкався, що після відкриття виставки про відродження духовного життя в лаврі, де священики УПЦ(МП), серед інших фотографій, помістили знімок Путіна, йому почали погрожувати. «Прошу Вас, шановний пане Посол, проінформувати керівництво Вашої держави про ці безпрецедентні факти порушення Конституції та законів України, які гарантують свободу та передбачають відокремлення Церкви від держави», — пише митрополит. Він не забув згадати про «переслідування віруючих УПЦ(МП) в Україні, а також закликати «весь цивілізований світ» заступитися за них, «вірних християн».

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НЕМА ЩО СПРОСТОВУВАТИ? Російський журналіст Олександр Головенко просить ФСБ спростувати інформацію про співпрацю нинішнього патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) з радянським КДБ. Журналіста збентежив виступ віце-прем’єра Болгарії Валерія Сімеонова, який заявив, що патріарх — це «тютюновий митрополит Росії». «З 1996 року у РФ завезли безакцизних цигарок на 14 мільярдів доларів та на чотири мільярди вина для потреб церкви. У нього є приватний літак, його годинник коштує 30 тисяч доларів. Хто він? Це не православний священик. Це — агент Михайлов — другосортний агент КДБ», — цитує Сімеонова російський журналіст. І дивується: пройшло вже кілька місяців, але ні прес-центр патріарха, ні офіційний спікер РПЦ не спростували цієї інформації. Через це Головенко просить керівника ФСБ, яка є наступницею КДБ, спростувати наклеп на адресу патріарха Кирила як «другосортного агента радянського КДБ Михайлова».

За інформаціями видань «День», «Сільські вісті», RISU, «Високий Замок», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел