Де в Тернополі вчать фотографувати і програмувати?

А ще писати казки та озвучувати їх, знімати відео, працювати зі звуком, освоїти основи графічного малюнка та анімації… Цього та іншого можна навчитись у «Медіалабі», який працює в тернопільському ПК «Березіль».

— У нас діють різноманітні курси. Залежно від предмета навчання може тривати від кількох тижнів, як ось фотосправа чи основи малюнка, так і впродовж навчального року, як програмування для дітей. Є курси, до яких можна приєднатись у будь-який час — розповідає керівниця «Медіалабу» Оксана Ратушняк. — Зазвичай набираємо невеликі групи, щоб тим, хто навчається та викладає, було комфортно. Для реалізації медіапроектів у нас є професійна апаратура та умови.

У «Медіалабі» діють постійні та тимчасові курси. До речі, їх може запропонувати кожен, у кого є відповідні досвід і знання. Викладання відбувається на волонтерських засадах. Наставниками часто стають ті, хто прийшов на курси як учні. Моя співрозмовниця каже, що частина викладачів змінюється, а частина з проектом від початку його заснування. Для вчителів це нагода спробувати себе у новій ролі й поглянути на тему, якою вони захоплені, під іншим кутом.

За час існування у «Медіалабі» реалізували різноманітні проекти. Наймасштабніший — озвучення казок для дітей із вадами зору. Для них записали понад три десятки аудіоісторій, ще п’ятнадцять-двадцять на обробці у звукорежисера. До створення казок долучились учні тернопільських шкіл та інші волонтери.

— Ми записували казки тернопільських письменників. Так, з одного боку, популяризуємо їхню творчість, а з іншого — легше залагодити нюанси з авторським правом. Нині «Медіалаб» співпрацює з бібліотеками — вони надають книжки для озвучення та знайомлять із авторами. Віднедавна товаришуємо із театральною школою-студією «Мельпомена» (художній керівник Надія Шамрик), — продовжує Оксана. — Навіть пробували записувати казки-п’єси. Дуже цікаво слухати, як дитина передає мову дорослих, як вона озвучує тваринку. У дорослих це виходить не так. Діти ж безпосередні, щирі.

Незабаром з’явиться новий розклад занять у «Медіалабі». Стежити за ним можете на сторінці проекту Medialab Ternopil у Фейсбуці. Навчання у «Медіалабі» безкоштовне.

Фото надане Оксаною РАТУШНЯК