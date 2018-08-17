Гаджети безславно програли Богові

Цього року при Підгаєцькій церкві Всіх Святих Українського Народу, яка належить міській парафії УГКЦ, уже всьоме відчинив свої двері дитячий табір «Веселі канікули з Богом».

Організатори сподівалися, що дітей буде більше, ніж торік, але результат перевершив найсміливіші очікування. Якщо в 2012 році табір прийняв 50 дітей, то цьогоріч його відвідували (заняття тривали шість днів із 10 до 16 години) 300 юних підгайчан різного віку.

Програма була цікава і різноманітна. Діти відвідували молебні, побували на уроках із катехізису, вивчали молитви сімейні, особисті, молитовні прохання, переглядали повчальні сценки біблійного змісту, працювали в найрізноманітніших гуртках, гралися в рухливі ігри.

Працювали з дітьми 25 молодих аніматорів. Христя Руда, Наталя Мидляк, Настя Пельц, Михайло Мидляк, Іра Садовська, Денис Лаба, Неля Кидонь, Сніжанна Довгулич, Іра Романович та Іра Гатала вже є аніматорами більше трьох років, тому знали дітей, знаходили підхід до кожного і підбирали гуртки відповідно до віку.

Від себе додам, що ці молоді християни в разі вибору ними педагогічної професії цілком здатні створити в Україні нову школу — школу радості, жадоби пізнання та успіху кожної дитини. До такої школи українські діти йтимуть із задоволенням, а повертатимуться додому щасливими.

До речі, табір «Веселі канікули з Богом» повністю спростовує думки багатьох дорослих про те, що сучасних дітей не відірвеш від гаджетів. Електронні прибамбаси безславно програли Богові, бо діти їх радо поміняли на Божу Любов і корисне дозвілля.

Шість днів промайнули дуже швидко — і тепер юні підгайчани вже живуть очікуванням наступних літніх канікул, коли до них повернеться їхній улюблений табір. Хай же Господь благословить дітей наших на успішний новий навчальний рік.

Ярослав БОРСУК.

м. Підгайці.

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