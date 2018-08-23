Господар часу чортківської ратуші: хто він?

«Рано-вранці, коли більшість робочого люду Чорткова заклопотано поспішає на працю, ми терпляче чекаємо під старою ратушею на того, хто відчиняє браму до осердя годинникової вежі.

Ось крокує, не поспішаючи, освітлений яскравим промінням вранішнього сонця чоловік із сивим волоссям. Знайомтеся — це пан Роман Побуринний. Чверть століття щодня приходить він сюди», — пишуть наші колеги на сторінці «Чортків туристичний» у мережі Фейсбук. Саме цей чоловік задає годинниковий ритм Чорткова, йдеться у розповіді.

Для пересічних мешканців не так важливо, хто ж є тим таємничим майстром: годинник для них повинен йти будь-якої пори дня. І мало хто здогадується, що за безперебійним ритмом механізму стоїть людина, яка самовіддано регулює його роботу щодня впродовж 25 років. І в спеку, і в холод, в дощ, і в завірюху Роман Побуринний крокує зранку до свого улюбленого місця роботи, щоб запустити годинникове «серце» міста.

Про сім’ю пана Романа можна говорити як про династію годинникарів. Адже до нього майже чверть століття це робив його батько Богдан, перебравши такий почесний обов’язок від майстра Пришлівського, котрий «накручував» усі годинники в чортківській окрузі.

Хто продовжить добру справу годинникаря, задумуватися ще не на часі, бо пан Роман не планує покидати улюблену працю. Зрештою, син Юрій уже тепер підставляє плече в потрібний момент. Можливо, згодом «запалиться» й він батьківським хобі?

А поки щоранку, о пів на восьму, відмикає браму пан Роман, долає 22 дерев’яні сходинки, підтягує гирі, підкручує механізм (до речі, всі деталі ще його, рідні, виготовлені швейцарськими умільцями далекого 1922-го, лише одну з них замінили, відтворивши з оригіналу на заводі військової техніки) — так запускається годинник з чотирма циферблатами, що став візитівкою Чорткова.

Справно вистукує час для чортківців годинник на старій ратуші, задаючи часовий ритм старому місту.

За матеріалами сторінки «Чортків туристичний» у Фейсбуці підготувала Ірина МАДЗІЙ.

Фото зі сторінки «Чортків туристичний» у Фейсбуці