Мшанцю — 555!

У День Незалежності України в Мшанці на Зборівщині відзначили день села. У вихідний передосінній будень, який селяни зазвичай проводять на городах, мшанчани одягнули вишиванки і влаштували собі свято.

Після служби Божої процесія з хоругвами і прапорами вирушила з храму Святого архістратига Михаїла до могили борцям за волю України, аби передусім вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність держави.

Відтак на майдані біля школи відбувся святковий концерт за участю місцевих і приїжджих виконавців. Відкрив його народний аматорський хор «Галичина», що діє при сільському будинку культури ось уже понад 50 років.

Стоячи аплодували мшанчани гостеві з Великої Березовиці отцю Василеві Броні. Вигуками «Браво!» дякували юним танцюристам колективу «Веснянка» з Чернихова, односельцям Дані Кравчук, Марії Левицькій, Павлові Тютюннику, Катрусі й Дмитрикові Кирикам, учням школи, іншим учасникам свята.

Сюрпризом для всіх стала прем’єра пісні «Село моє» на слова місцевої поетеси й хористки Ганни Данилюк у виконанні народного аматорського хору імені Івана Кобилянського.

Під вечір мшанецькі господині накрили просто неба святкові столи — по одному від кожної вулиці. А після частування розпочалася друга частина концертної програми, що завершилася справжніми сільськими танцями.

Фото авторки