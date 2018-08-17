На спомин про подвиг героїв

У неділю, 12 серпня, в селі Чагарях-Збаразьких Збаразького району на символічній могилі воїнам УПА відбулося урочисте відкриття й освячення пам’ятників Небесній Сотні та воїнам, які загинули в АТО, захищаючи наш мир і спокій.

Захід розпочався зі спільної молитви, яку проводили парох парафії св. Юрія отець Василь і церковний хор. Священик відслужив панахиду за душами новопреставлених українських героїв і воїнів ОУН-УПА та освятив монументи.

Відтак розпочалися урочистості. Мистецьку програму підготували школярі та молодь Максимівки і Чагарів-Збаразьких. У гості до селян завітали чоловічий хор Братства ОУН-УПА ім. Клима Савура зі Збаража, тернопільський аматорський дует Ігоря Костіва та Олега Шумила. З цією подією присутніх привітали директор Максимівської загальноосвітньої школи І—ІІ ступенів Віктор Опанасенко та голова Максиміської сільської ради Богдан Дзядик, до складу якої входять села Гори-Стриївецькі і Чагарі-Збаразькі.

До односельчан і гостей звернувся Степан Чура, один з ініціаторів встановлення монументів. Він висловив щиру подяку художнику Ігореві Стрільчуку та його помічнику Петрові Чурі за виготовлення й встановлення пам’ятників. Велика вдячність і односельчанам, які доклали сил, не пошкодували часу та зробили порядок на могилі, облаштували фундамент, виготовили та пофарбували огорожу, висадили квіти, довершили загальний благоустрій. Щире спасибі від місцевих мешканців і меценатам, що склали щиру добровільну пожертву, й усім тим, хто словом, ділом і молитвою долучився, щоб у Чагарях-Збаразьких відбувся цей захід.

Наталя ЧУРА.

м. Тернопіль.

Фото авторки