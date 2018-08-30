Полювання на порушників з «євробляхами»

Інформацію про порушників термінів перебування в Україні автомобілів на єврономерах поліціянти тепер вносять до системи «Рубіж». Ця система зчитує номер автомобіля й повідомляє, чи є він у базі розшуку. Після цього правоохоронці мають законні підстави зупинити автівку та покарати водія. За допомогою системи «Рубіж» патрульні будуть зупиняти саме порушників, а не тих іноземців, які перебувають в Україні й не порушують чинного законодавства.

Поліція отримала доступ до митної бази «Інспектор-2006», в якій фіксуються всі авто, що перетинають кордон. Там же видно, в якому саме режимі в’їхав автомобіль: транзит або тимчасове ввезення на один рік.

Якщо авто перебуває в Україні в режимі тимчасового ввезення, то протягом 90 днів його потрібно зареєструвати в сервісному центрі МВС України. Багато власників авто з єврономерами цю вимогу ігнорують.

Тепер патрульний екіпаж не тільки бачить термін перебування авто в Україні, а й має право виписати штраф в 255 гривень при виявленні факту порушення. А повторне таке порушення може потягнути на позбавлення права керування на строк 3-6 місяців і навіть на конфіскацію авто. Поліція вже почала користуватися новими повноваженнями.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел